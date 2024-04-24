سياسة
3 دقيقة قراءة
أردوغان بجانب الرئيس الألماني: غزة تُباد والغرب يصرُّ على دعم إسرائيل
ندّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الألماني فرانك شتاينماير، بوقوف الغرب إلى جانب إسرائيل رغم "إبادة غزة"، معتبراً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يهدّد أمن المنطقة لإطالة عمره السياسي فقط".
أردوغان بجانب الرئيس الألماني: غزة تُباد والغرب يصرُّ على دعم إسرائيل
الرئيس التركي يندّد بإبادة غزة ودعم الغرب لإسرائيل. / صورة: AA
24 أبريل 2024

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة تسببت في نتائج كارثية وسط أعداد قياسية من الضحايا، مستنكراً "وقوف الغرب رغم ذلك إلى جانب إسرائيل في وقت تباد فيه غزة وفلسطين".

ووصف أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الأربعاء، ما يجري في غزة بعد 200 يوم بـ"ظلم لا نظير له".

وحذّر الرئيس التركي من مساعي إسرائيل لتضليل الانتباه عن "جرائمها ضد الإنسانية ومجازرها في غزة"، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يهدّد أمن المنطقة "لإطالة عمره السياسي فقط".

وتابع: "يجب على أصدقائنا الألمان أن يروا المشهد المرير للأطفال والنساء وكبار السن في غزة فقد دُمّرت غزة وفلسطين بالكامل".

وكشف الرئيس التركي أن بلاده تبذل حالياً جهوداً بشأن تبادل الرهائن (بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية)، معرباً عن أمله في نجاح تلك الجهود.

وأضاف: "سنواصل تكثيف جهودنا لضمان وقف إطلاق النار في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية الكافية من دون انقطاع إلى الشعب الفلسطيني".

بينما أكد في الوقت ذاته أن بلاده "لم تعد لديها علاقات تجارية مكثفة مع إسرائيل. وقال "لقد انتهى الأمر".

وعلى صعيد العلاقات التركية-الألمانية، قال الرئيس أردوغان إن التنظيمات الإرهابية بما فيها "PKK و"تنظيم غولن تفسد أمن مواطنينا في أوروبا، وتهاجم قنصلياتنا وسفاراتنا وننتظر من السلطات الألمانية دعماً وتعاوناً أكبر".

وشدّد على أن ألمانيا حليفة تركيا في "الناتو" (حلف شمال الأطلسي)، وبينهما كثير من الأشياء المشتركة، مضيفاً: "حجم تجارتنا يبلغ 50 مليار دولار ونتطلع إلى رفعه إلى 60 مليار دولار".

كما أعرب أردوغان عن أمله أن "تتحدث تركيا وألمانيا من الآن وصاعداً عن مشاريع الإنتاج المشتركة بالصناعات الدفاعية وليس عن العقبات".

من جهته، قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير: "لسنا متفقين مع تركيا في بعض المسائل، فلولا هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لم نكن لنشهد الحرب الآن (في غزة).

واعتبر شتاينماير أنه "لا يمكن ضمان أمن إسرائيل من دون منظور سياسي للفلسطينيين، ولا يمكن لذلك أن يتحقق إلا بحل الدولتين".

وثمّن شتاينماير العلاقات الثنائية بين أنقرة وبرلين قائلاً: "ألمانيا وتركيا بلدان لا يمكن لأحدهما الاستغناء عن الآخر ونحن بحاجة لبعضنا".

والأربعاء، استقبل أردوغان، في مراسم رسمية، نظيره الألماني شتاينماير في العاصمة أنقرة.

ومن المتوقع أن يقيم الرئيس أردوغان، بعد المؤتمر الصحفي، مأدبة عشاء على شرف نظيره الألماني الذي وصل تركيا الاثنين.

ويجري شتاينماير زيارة رسمية تستمر 3 أيام بمناسبة المئوية الأولى لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us