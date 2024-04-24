هددت جامعة كولومبيا الأمريكية باتخاذ "خيارات بديلة" حال فشل المفاوضات في التوصل إلى اتفاق مع الطلاب المحتجين بحلول منتصف الليلة بالتوقيت المحلي.

جاء ذلك في بيان للجامعة على لسان رئيستها نعمت شفيق، نشر على الموقع الإلكتروني للجامعة، الأربعاء.

ومنذ أيام، يواصل مئات الطلاب احتجاجهم في جامعة كولومبيا للمطالبة بـ"وقف دائم لإطلاق النار في غزة، ووقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، وسحب استثمارات الجامعة من الشركات التي تتربح من الاجتياح الإسرائيلي"، مع اعتقال عدد منهم.

وقالت رئيسة الجامعة في بيان، إن مجموعة صغيرة من أعضاء هيئة التدريس وإداريين وأعضاء بمجلس الجامعة "أجروا لعدة أيام حوارات مع الطلاب لمناقشة فض وإفراغ المخيم".

وأشارت إلى أن منتصف الليلة بتوقيت مدينة نيويورك (ت.غ-5) هو الموعد النهائي لتلك الحوارات للتوصل إلى اتفاق بشأن المخيم.

وأضافت: "آمل بشدة أن ينجح الحوار. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتعين علينا النظر في خيارات بديلة لاستعادة الهدوء في الحرم الجامعي حتى يتمكن الطلاب من إكمال الفصل الدراسي والتخرج".

والجمعة، أوقفت السلطات الأمريكية أكثر من 100 طالب خلال احتجاج نظَّموه بجامعة كولومبيا بعد أن سمحت رئيستها لشرطة نيويورك بإخلاء مخيم أقامه طلاب للاحتجاج على الحرب الإسرائيلية في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".