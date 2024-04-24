أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، شن هجوم واسع على عيتا الشعب جنوبي لبنان، قصف خلاله 40 هدفاً بالطيران والمدفعية.

وجاء في بيان نشره الجيش عبر منصة إكس: "قبل وقت قصير أكملنا هجوماً واسع النطاق على قرابة 40 هدفاً لحزب الله في منطقة عيتا الشعب (بقضاء بنت جبيل) جنوبي لبنان باستخدام الطائرات المقاتلة والمدفعية".

وزعم جيش الاحتلال أن "من بين الأهداف التي هوجمت مستودعات تخزين أسلحة وبنية تحتية إرهابية وغيرها من الأهداف الأخرى التي يستخدمها التنظيم في المنطقة".

واعتبر أن هذه الهجمات هي "جزء من جهد تدمير البنى التحتية التابعة لحزب الله في المنطقة الحدودية".

كما زعم أن حزب الله يستخدم على نطاق واسع منطقة عيتا الشعب "لأغراض إرهابية وقد وضع في هذه المنطقة عشرات الوسائل والبنى التحتية الإرهابية التي جرى توجيهها صوب الجبهة الداخلية الإسرائيلية".

وحتى الساعة 13:00 (ت.غ) لم يعلق "حزب الله" -الذي يقول يومياً إنه يستهدف مواقع عسكرية شمال إسرائيل ويحقق فيها إصابات مؤكدة- على ما أورده الجيش الإسرائيلي في بيانه.

وفي وقت سابق الأربعاء، زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أنه قُضي على نصف قادة "حزب الله" في جنوب لبنان، معتبراً أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة من الناحية العملياتية، من دون ورود تعقيب فوري من الحزب.

وقال غالانت في تصريح متلفز عقب "مناقشة عملياتية" في قيادة المنطقة الشمالية: "نتائج العمليات مثيرة للإعجاب للغاية، لقد قُضي على نصف قادة حزب الله في جنوب لبنان".

وتابع: "نتعامل مع عدد من البدائل من أجل تثبيت هذا الأمر، وستكون الفترة المقبلة حاسمة في هذا الصدد"، دون مزيد من التوضيح.

و"تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول لحرب إسرائيلية مدمّرة بدعم أمريكي، يتبادل حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً عند الحدود، أسفر عن قتلى وجرحى بين الطرفين، أغلبهم في لبنان.

وتواصل إسرائيل حربها المدمّرة رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".