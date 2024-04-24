سياسة
2 دقيقة قراءة
أنقرة ترفض تقريراً أمريكياً عن أوضاع حقوق الإنسان بتركيا
جدّدت الخارجية التركية، في تعليقها على تقرير نظيرتها الأمريكية بشأن حقوق الإنسان لعام 2023، دعواتها لواشنطن إلى إنهاء شراكاتها مع التنظيمات الإرهابية، مؤكدةً التزام أنقرة مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
أنقرة ترفض تقريراً أمريكياً عن أوضاع حقوق الإنسان بتركيا
الخارجية التركية جدّدت دعواتها للولايات المتحدة إلى إنهاء شراكاتها مع التنظيمات الإرهابية/ صورة: AA 
24 أبريل 2024

دعت تركيا، الأربعاء، الولايات المتحدة إلى إنهاء شراكاتها مع التنظيمات الإرهابية وترك ازدواجية المعايير بشأن حقوق الإنسان.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، تعليقاً على تقرير نظيرتها الأمريكية بشأن حقوق الإنسان لعام 2023.

وأشار البيان إلى أن التقرير الذي نشرته الخارجية الأمريكية، الاثنين، يتضمن أقساماً عن نحو 200 دولة وادعاءات ضد تركيا ومعلومات غير واقعية ومتحيزة كما هو الحال في تقاريرها السابقة.

وأوضح أن هذا التقرير الذي أعد على أساس ادعاءات مجهولة المصدر وخطابات تابعة للتنظيمات الإرهابية "غير مرحّب به".

وأضاف: "بلادنا تظل ملتزمة مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، رغم التهديدات الإرهابية الشديدة والمتعددة الأوجه التي تواجهها".

وأكد البيان أن تركيا تنفّذ عمليات ضد الإرهاب على أساس حق الدفاع عن النفس، وتستهدف بالكامل العناصر الإرهابية والقدرات التي تستخدمها في أنشطتها الإرهابية.

وأردف: "من غير الممكن فهم إصرار الولايات المتحدة على تشويه الحقائق بادعاءات غير متناسقة، رغم أننا باعتبارنا دولة حليفة نعرف جيداً نطاق النضال المشروع والمبرر الذي تخوضه الولايات المتحدة ضد جميع أشكال الإرهاب".

وأكدت أن ما جاء في التقرير يظهر بوضوح أنه أعد بدوافع سياسية وبعيد كل البعد عن الحياد والموضوعية.

وأضافت: "نجدّد دعواتنا لواشنطن إلى إنهاء شراكاتها مع التنظيمات الإرهابية وترك ازدواجية المعايير بشأن حقوق الإنسان".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us