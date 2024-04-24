سياسة
3 دقيقة قراءة
51 جثة جديدة.. ارتفاع الجثث المنتشلة من المقبرة الجماعية بمشفى ناصر إلى 334
ارتفع عدد الجثامين المكتشفة بمقبرة جماعية في مستشفى ناصر بغزة إلى 334، بعد إعلان المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع انتشال 51 جثماناً إضافياً لشهداء فلسطينيين على يد الاحتلال الإسرائيلي.
51 جثة جديدة.. ارتفاع الجثث المنتشلة من المقبرة الجماعية بمشفى ناصر إلى 334
انتشال 51 جثة إضافية من المقبرة الجماعية بمشفى ناصر في غزة / صورة: AA
24 أبريل 2024

انتشلت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة 51 جثماناً إضافياً من المقبرة الجماعية المكتشفة بمستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، حسبما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي الأربعاء، ليرتفع عدد الجثث المكتشفة إلى 334.

والاثنين، أعلن جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، ارتفاع حصيلة الجثث المكتشفة إلى 283، في مقبرة جماعية في مجمع "ناصر" الطبي.

وفي 7 أبريل/نيسان الجاري انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من خان يونس بعد 4 أشهر على إطلاق عملية برية كانت تهدف إلى استعادة محتجزيه لدى حركة "حماس"، إلا أنه خرج من المدينة من دون تحقيق أهدافه.

وقال إسماعيل الثوابتة، مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في تصريحات صحفية: "تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال 51 شهيداً فلسطينياً من مقبرة جماعية في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة".

وأشار الثوابتة إلى التعرف على 30 جثماناً، بينما لا يزال 21 مجهولي الهوية.

ودعا منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية إلى "العمل على محاسبة إسرائيل على ارتكابها جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".

ومنذ الإعلان عن المقابر الجماعية المكتشفة بخان يونس، تصاعدت الإدانات والدعوات الدولية للكشف عن الملابسات، إذ قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس الثلاثاء، إنه "يشعر بالذعر" من تدمير مستشفيي ناصر والشفاء في قطاع غزة والتقارير عن وجود مقابر جماعية هناك.

بينما وصف متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك التقارير عن اكتشاف مقبرة جماعية في قطاع غزة بأنها "مثيرة للقلق للغاية"، ودعا إلى إجراء تحقيق "موثوق" في مواقع المقبرة.

وفي وقت سابق الأربعاء، دعت جمهورية جنوب إفريقيا المجتمع الدولي إلى إطلاق تحقيق عاجل وشامل في المقابر الجماعية التي اكتُشفت في مستشفيي "ناصر" و"الشفاء" بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منهما، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

من جانبه، زعم متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في منشور على منصة إكس أن دفن الجيش "جثثاً فلسطينية عارٍ من الصحة".

وادعى أنه "جرى خلال النشاط فحص الجثث التي دفنها الفلسطينيون في منطقة مستشفى ناصر لتكون جزءاً من الجهود الرامية إلى تحديد مكان المخطوفين والمفقودين (الإسرائيليين)".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمِّرة على غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us