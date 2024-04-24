سياسة
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طلاب جامعة سيدني يحتجون تضامناً مع غزة.. والإدارة تحذّر  من انتهاك سياساتها
ندّد طلاب في جامعة سيدني بالهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين، ناصبين خياماً في حرم الجامعة، بينما حذرت الجامعة الطلاب من اتخاذ "إجراءات تأديبية" إذا حصلت انتهاكات لسياساتها.
طلاب جامعة سيدني يحتجون تضامناً مع غزة.. والإدارة تحذّر  من انتهاك سياساتها
طلاب في جامعة سيدني يندّدون بالهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين / صورة: AA
24 أبريل 2024

شارك مئات الطلاب في جامعة سيدني الأسترالية، الأربعاء، في احتجاج للتنديد بالهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين، ونصبوا خياماً في الحرم الجامعي.

ووفقاً لصحيفة سيدني مورنينغ هيرالد، نظم عدد من الطلاب المؤيدين للفلسطينيين احتجاجاً مناهضاً لإسرائيل في حرم الجامعة.

ورفع الطلاب لافتات مكتوباً عليها عبارات مثل "من النهر إلى البحر"، و"اقطع العلاقات مع مصنعي الأسلحة"، و"فلسطين حرة"، و"الأولى كولومبيا والثانية جامعة سيدني"، وكتبوها كذلك على الخيام التي نصبوها في الحرم الجامعي.

كما رفعوا لافتة كتب عليها "خيام التضامن مع غزة" في المنطقة التي شهدت الاحتجاج الطلابي في الجامعة.

وطالب المحتجون "بقطع العلاقات مع الجامعات الإسرائيلية ومصنعي الأسلحة"، بينما شارك في الاحتجاج السيناتور الأسترالي ديفيد شوبريدج.

في المقابل، حذرت جامعة سيدني الطلاب من اتخاذ "إجراءات تأديبية" إذا حصلت انتهاكات لسياساتها.

وذكرت رسالة بريد إلكتروني مرسلة إلى موظفي الجامعة، أنه "لن يجري التسامح مع جميع أشكال العنصرية وخطاب الكراهية والتنمّر والمضايقات، بما في ذلك استخدام لغة معادية للسامية أو معادية للمسلمين".

في 18 أبريل/نيسان الجاري، بدأ الطلاب المؤيدون للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة اعتصاماً في حديقة الحرم الجامعي احتجاجاً على الاستثمارات المالية المستمرة للجامعة في الشركات التي تدعم احتلال فلسطين و"الإبادة الجماعية" في غزة، واعتُقل 108 طلاب خلال المظاهرات.

وفي وقت لاحق، امتدت مظاهرات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين إلى جامعات رائدة أخرى في الولايات المتحدة، مثل جامعات نيويورك وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة نورث كارولينا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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