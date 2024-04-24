سياسة
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"تداعيات كارثية".. السيسي يُحذر من مخاطر أي عملية عسكرية في رفح
حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس وزراء هولندا، مارك روته، من "تداعيات كارثية" حال اجتاحت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.
"تداعيات كارثية".. السيسي يُحذر من مخاطر أي عملية عسكرية في رفح
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يُحذر من "تداعيات كارثية" لاجتياح رفح / صورة: AFP
24 أبريل 2024

جدَّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، تحذيره من "تداعيات كارثية" حال اجتاحت إسرائيل مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمِّرة منذ أكثر من 200 يوم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري من رئيس وزراء هولندا، مارك روته، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وأكد البيان أن الجانبين بحثا "العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة".

كما تناولا "الجهود المصرية لاستعادة الاستقرار الإقليمي من خلال التوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية".

وشدد الرئيس المصري على "ضرورة وقف الحرب على القطاع"، محذراً من "أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية، لما ستسفر عنه من تداعيات كارثية على الوضع الإنساني في القطاع، وكذلك على السلم والأمن الإقليميين".

ووفق بيان الرئاسة، توافق الجانبان على أهمية العمل بشكل عاجل للوصول إلى وقف لإطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ إلى جميع مناطق قطاع غزة لحمايته من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها".

والثلاثاء، قالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن جيش الاحتلال يستعد لاجتياح رفح "قريباً جداً"، في عملية "تتضمن إخلاء أعداد كبيرة من السكان" وبموافقة أمريكية.

ومحافظة رفح، المتاخمة لحدود مصر آخر ملاذ للنازحين في القطاع، وفيها حالياً أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني، بينهم مليون و300 ألف نزحوا من محافظات أخرى تحت وطأة القصف العنيف من الجيش الإسرائيلي.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً على غزة، خلَّفت أكثر من 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودماراً هائلاً، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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