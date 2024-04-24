أعلنت شبكة الإذاعة والتليفزيون التركية "TRT"، تدشين منصة رقمية جديدة ناطقة باللغة الإسبانية تحت مسمى "TRTEspañol".

وتستضيف شبكة TRT اجتماعاً في ولاية إسطنبول في 25 و26 أبريل/نيسان بحضور ضخم يتضمن صحفيين بارزين ومؤثرين وطلاباً من قارة أمريكا اللاتينية وإسبانيا يدرسون في تركيا.

وفي 25 أبريل/نيسان، ستنعقد ورشة عمل حول "الصحافة العالمية"، وسيجري من خلالها تبادل الأفكار حول الصحافة المحايدة والعلاقات الدولية والتأثير السياسي والعالمي لوسائل الإعلام.

وفي اليوم التالي ستُطلق منصة الأخبار الرقمية الجديدة بحضور مدير دائرة الاتصال التابعة لرئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون ومدير عام شبكة TRT زاهد صوباجي.

وتهدف منصة TRT Español، التي تنطلق تحت شعار "حيث يُهتَمُ بالإنسان"، إلى الجمع بين عالمين ثقافيين برؤية إخبارية مستقلة ونقل ما يحدث في العالم من منظور مختلف.