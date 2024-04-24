اجتمعت وكالات الفضاء التابعة للدول الأعضاء في منظمة الدول التركية لإجراء مشاورات بشأن عملها.

وانعقد الاجتماع الثالث لوكالات الفضاء، الأربعاء، في نطاق مؤتمر تكنولوجيا الفضاء (STC) الذي استضافته وكالة الفضاء التركية في العاصمة التركية أنقرة.

وافتُتح الاجتماع بمشاركة رئيس وكالة الفضاء التركية يوسف كيراج ونائب الأمين العام لمنظمة الدول التركية عظيموف ميرفوخيد.

وفي كلمته أشار عظيموف إلى أن استكشاف الفضاء "دليل على فضول البشرية اللامحدود وروح الاكتشاف التي لا تقهر".

وأوضح عظيموف أن الحضارات ظلت تنظر إلى النجوم بفضول منذ قرون وتحاول حل ألغاز الكون، وقال: "اليوم، نحن عند نقطة تحول لعصر جديد في أبحاث الفضاء، والذي يوفر فرصا هائلة للمستقبل، لدولنا والعالم، ويظهر هذا الاكتشاف أنه فعال في التغلب على العديد من التحديات التي نواجهها في العالم المعاصر"

وأشار عظيموف إلى أن استكشاف الفضاء يساعد في مجالات شتى، تشمل إدارة الكوارث، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ومراقبة البيئة وحمايتها، وإدارة الموارد الطبيعية، والتعليم وبناء القدرات.

وتابع "التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء والدول المراقبة لدينا يؤكد على أهمية تعاوننا الجماعي وتصميمنا المشترك على العمل معًا في هذا المنظور. نحن نعلق أهمية خاصة على التعاون في مجال الفضاء. ومن الواضح أن الاجتماع معًا من أجل تبادل الخبرات وتطوير تعاوننا في المجالات الأخرى سيخلق تأثيرًا مربحًا للجميع."

وتأسست منظمة الدول التركية (المجلس التركي سابقا) في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، وتضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، فيما تحمل كل من المجر وتركمانستان وشمال قبرص التركية صفة عضو مراقب فيها.