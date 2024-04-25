أفادت قناة "كان" العبرية مساء الأربعاء، بأن مجلس الحرب الإسرائيلي والمجلس الوزاري السياسي الأمني الموسع (الكابينت)، سيبحثان البوم الخميس بنوداً جديدة للدفع نحو صفقة لتبادل المحتجزين والأسرى مع حركة حماس.

وأضافت القناة التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، أن مجلس الحرب والكابينت سيجتمعان اليوم الخميس لبحث الخطوط الرئيسية نحو صفقة جديدة لتبادل الأسرى، فضلاً عن العملية العسكرية المحتملة في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت أن المبادرة الجديدة أعدّها المستوى المهني، الممثَّل في جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات (الموساد) وجهاز الأمن العامّ (الشاباك).

وأشارت إلى أن "المبادرة الجديدة للتوصل إلى صفقة لإعادة المختطفين جرى بحثها الأربعاء، خلال لقاء رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل في القاهرة".

وأكدت أن إسرائيل تلوّح "من ناحية بالتهديد بدخول رفح، ومن ناحية أخرى تدفع نحو مفاوضات جديدة، لكن من غير الواضح ما إن كانت حماس معنية بها".

من جانبه، قال موقع "والا" الإخباري العبري: "من المتوقع أن يناقش مجلس الحرب الإسرائيلي (الخميس) مبادرة جديدة للدفع نحو صفقة لإطلاق سراح المختطفين لدى حماس في قطاع غزة، حسبما صرح مسؤول إسرائيلي كبير (لم يسمِّه)".

وأضاف: "في اجتماع مجلس الحرب يوم الأحد، بدأت مناقشة أولية حول الأفكار الجديدة لفريق التفاوض الإسرائيلي حول سبل الخروج من الطريق المسدود الذي وصلت إليه المحادثات، ومن المتوقع عرض هذه الأفكار بمزيد من التفصيل في مناقشة غد (اليوم الخميس)".

وبحسب ما نقله باراك رافيد المراسل الدبلوماسي للموقع عن مسؤول إسرائيلي آخر لم يسمِّه، "كلّف مجلس الحرب أعضاء فريق التفاوض صياغة أفضل خطوط عريضة ممكنة لصفقة جديدة وتقديمها".

وأضاف المسؤول: "يدور الحديث عن مناقشات إسرائيلية داخلية، وهذا لا يعني أن عرضاً مطروح على الطاولة من حماس أو الوسطاء".

محتجَز إسرائيلي جديد

ونشرت حركة حماس أمس الأربعاء عبر قناتها الرسمية على "تليغرام"، مقطعاً مصوراً لمحتجَز إسرائيلي في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وعرّف المحتجَز عن نفسه بأنه "هيرش غولدبرغ بولين، ابن يونتان وراشيل"، وله من العمر 23 عاماً، مشيراً إلى أنه احتُجز في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وينتقد المحتجز في الفيديو رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وحكومته بسبب "تخلّيهم" عن آلاف الإسرائيليين في 7 أكتوبر/تشرين الأول و"تخلّيهم" أيضاً عن المحتجَزين منذ ذلك الحين، مطالباً إياهم بإعادتهم.

وأكد غولدبرغ أن المحتجزين "تحت الأرض" ويفتقرون إلى الماء والغذاء والرعاية الطبية.

في السياق نفسه نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي، أن واشنطن تلقت الاثنين فيديو المحتجَز الإسرائيلي.

وأفاد الموقع الأمريكي بأن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ناقش قضية المحتجَز مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، كما التقى آل ثاني عدداً من أفراد عائلة غولدبيرغ في مكتبه بالدوحة قبل بضعة أشهر.

وينقل الموقع عما وصفه بمصدر مطّلع، أن أحد أسباب تصريح قطر بأنها تعيد تقييم دورها في الوساطة هو شعور الدوحة بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنياميننتنياهو يلمّع نفسه سياسياً لأسباب داخلية على حساب قطر.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة".