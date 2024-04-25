أعلنت مفوضة حقوق الأطفال التابعة للرئاسة الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، عن عملية تبادل الأطفال، تتضمن 48 طفلاً من كل جانب، في اتفاق توسطت فيه قطر من أجل جمع أطفال من البلدين بأسرهم، بعد أن فرقتهم الحرب.

وأوضحت بيلوفا في تصريح صحفي أدلت به من الدوحة، أنه نتيجة للمفاوضات حُدّدَت قائمة بأسماء 29 طفلاً ينبغي لمّ شملهم مع أقاربهم في أوكرانيا، و19 طفلاً ينبغي لمّ شملهم مع عائلاتهم في روسيا.

وأضافت أن الجانب القطري سجّل القائمة على أن يُلَمّ شمل ما مجموعه 33 طفلاً مع أسرهم خلال العام الجاري بوساطة قطرية.

والسبت الماضي أعلنت قطر وصول 20 عائلة روسية وأوكرانية، من بينها 37 طفلاً، إلى الدوحة، لتلقّي الدعم الطبي والنفسي، ضمن برنامج متكامل يهدف إلى توفير الرعاية الصحية والدعم الشامل لهذه الأسر وأطفالها.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن 16 طفلاً أوكرانياً استفادوا من صفقة تبادل سابقة رافقوا وفد البلاد إلى قطر للخضوع للرعاية "الطبية والعقلية والاجتماعية".

وأضاف زيلينسكي: "لقد رُحّلوا جميعاً قسراً من قبلُ إلى روسيا، ولكن بفضل جهود الوساطة القطرية الصديقة، أُطلِقَ سراحهم"، دون أن يتطرق إلى ادّعاء روسيا بشأن صفقة التبادل الجديدة لـ48 طفلاً، بينهم 19 سيعودون إلى روسيا.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا، تشترط لإنهائها "تخلِّي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.