سياسة
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"الحوثي" يستهدف سفناً أمريكية وإسرائيلية و"سنتكوم" تعلن التصدي لهجوم صاروخي
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية استهداف سفن أمريكية وإسرائيلية في خليج عدن والمحيط الهندي. فيما قالت "سنتكوم" إنها تصدت لعدد من الصواريخ التي استهدفت سفنها في مناطق قريبة من سيطرة الحوثي.
"الحوثي" يستهدف سفناً أمريكية وإسرائيلية و"سنتكوم" تعلن التصدي لهجوم صاروخي
سفينة MAERSK YORKTOWN الأمريكية التي أعلن "الحوثي" استهدافها في خليج عدن (المصدر: Vessel Finder) / Others
25 أبريل 2024

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، أن "القوات البحرية (التابعة للجماعة) استهدفت سفينة مارسك يوركتاون MAERSK YORKTOWN الأمريكية في خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة".

وأضاف سريع في بيان متلفز مساء الأربعاء، أن "سلاح الجو المسيَّر نفَّذ عمليتين عسكريتين استهدفت إحداهما مدمرة حربية أمريكية في خليج عدن، بعدد من الطائرات المُسيَّرة".

وأشار إلى أن "العملية الأخرى استهدفت سفينة (إم إس سي فيركروز MSC VERACRUZ) الإسرائيلية في المحيط الهندي بعدد من الطائرات المسيَّرة، وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح".

وأكد سريع "استمرار قوات الجماعة في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى مواني فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي، وكذلك في المحيطِ الهندي، حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

صد هجوم الحوثيين

في المقابل، قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان، إن سفينة تابعة للتحالف نجحت في التصدي لصاروخ باليستي مضاد للسفن أُطلق من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فوق خليج عدن.

ورجحت "سنتكوم" أن "الصاروخ كان يستهدف السفينة (إم.في يوركتاون) وهي سفينة ترفع العلم الأمريكي وتملكها وتديرها شركة أمريكية، وعلى متنها طاقم مكون من 18 أمريكياً و4 يونانيين".

كما أفادت بأنها "اشتبكت بنجاح ودمَّرت 4 طائرات مسيَّرة فوق المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأضافت أن الصاروخ الباليستي المضاد للسفن والمسيَّرات "مثَّلت تهديداً وشيكاً لسفن الولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة".

من جانبها، قالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، أمس (الأربعاء)، إنها على دراية بحدوث واقعة إلى الجنوب الغربي من مدينة عدن اليمنية.

وجاء في تحديث لتقرير الشركة أن السفينة رصدت "انفجاراً في الماء" على بُعد نحو 72 ميلاً بحرياً من جيبوتي.

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمّرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي.

ومع تدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشنّ ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيدياً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعد كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

وفي الآونة الأخيرة، قالت الجماعة إنها ستوسِّع ضرباتها لـ"تشمل السفن المرتبطة بالعدو المارّة في المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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