استُشهد الصحفي محمد بسام الجمل متأثراً بجروح أُصيبَ بها إثر غارة إسرائيلية على منزل شرقيّ رفح، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي بغزة اليوم الخميس.

وأكد المكتب الإعلامي أن استشهاد الجمل يرفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 141 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فضلاً عن مئات آخرين أصيبوا بجروح، واستهدف الاحتلال أسرهم ودمّر منازلهم ومكاتبهم ومقارهم الإعلامية.

ومساء الأربعاء، استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، منزلاً بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين، بالإضافة إلى تدمير المنزل وأضرار جسيمة بالمنطقة المستهدَفة التي كانت تضمّ نازحين من مناطق مختلفة في القطاع.

يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد وتيرة الغارات الإسرائيلية في رفح، مع تَمسُّك تل أبيب باجتياح المدينة بزعم مواجهة آخر معاقل حركة حماس، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.

وقالت هيئة البثّ العبرية الرسمية الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعدّ لاجتياح مدينة رفح جنوبيّ قطاع غزة "قريباً جدّاً".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على غزة، خلّفَت نحو 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودماراً هائلاً، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة".