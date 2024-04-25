نفى طلاب يهود في جامعة كولومبيا الأمريكية صحة ادعاءات رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، أن المظاهرات الداعمة لفلسطين تعد تهديداً معادياً للسامية.

وأكد طلاب يهود أمريكيون أن جونسون "لم يقل الحقائق" خلال زيارته الحرم الجامعي، حسب تصريحات صحفية.

وأوضح الطالب اليهودي سام أنه يدعم المظاهرات في حديقة الحرم الجامعي للمطالبة بقطع إدارة الجامعة علاقاتها التجارية مع الشركات التي تدعم إسرائيل، وأعرب عن فخره بالمشاركة في المظاهرات.

وفي رده على سؤال حول وجود تهديد على اليهود بالجامعة، قال سام: "بالتأكيد لا يوجد"، مبيناً أنه تلقى دعماً في منطقة الاحتجاج "أكثر من أي جزء آخر من الجامعة".

وأضاف: "أعتقد أن الطلاب الذين يزعمون أنهم يواجهون الكثير من معاداة السامية في الحرم الجامعي يخلطون بين معاداة إسرائيل ومعاداة السامية".

بدوره، أكد الطالب اليهودي إيلون أنه لم يواجه أي سلوك معادٍ للسامية في حرم الجامعة أو موقع الاحتجاج.

وأشار إلى أنهم احتفلوا بـ"عيد الفصح" اليهودي في موقع الاحتجاج مع أكثر من 100 طالب يهودي وبعض المعلمين اليهود.

وقال: "لا أعتقد أن مايك جونسون يهتم حقاً بالطلاب اليهود، بخلاف أجندته الخاصة".

ولفت إلى أنه لأول مرة اليوم، لم يشعر بالأمان بسبب "احتلال مايك جونسون وداعمي الراديكالية الحرم الجامعي".

ويوم الأربعاء، طالب رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، في مؤتمر صحفي بالجامعة، رئيستها نعمت شفيق، بالاستقالة في حال فشلها في إيقاف مظاهرات الطلاب المؤيدين لفلسطين.

ووصف جونسون المظاهرات الداعمة لفلسطين في حرم الجامعة بـ"الكارهة والمعادية للسامية".

كما أكد جونسون ضرورة توقيف الطلاب الرافضين لإنهاء الاحتجاج، مشدداً على ضرورة استخدام الرئيس جو بايدن، صلاحيته لتحريك الحرس الوطني إذا لم تجرِ السيطرة على الاحتجاجات في الحرم الجامعي.

في 18 أبريل/نيسان الجاري، بدأ طلاب مؤيدون للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية اعتصاماً في حديقة الحرم الجامعي احتجاجاً على الاستثمارات المالية المستمرة للجامعة في الشركات التي تدعم احتلال فلسطين و"الإبادة الجماعية" في غزة، واعتُقل 108 طلاب خلال المظاهرات.

وفي وقت لاحق، امتدت مظاهرات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين إلى جامعات رائدة أخرى في الولايات المتحدة، مثل جامعات نيويورك وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة نورث كارولاينا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الشهيد والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثوله أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".