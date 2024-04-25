أعلنت شرطة بوسطن الخميس اعتقال 108 طلاب شاركوا في احتجاج مؤيد لفلسطين نظمه طلاب كلية إيمرسون بولاية ماساتشوستس الأمريكية.

وقالت الشرطة إن 4 ضباط أصيبوا بجروح طفيفة في أثناء عملهم، للسيطرة على الوضع في مخيم مؤيد لفلسطين أقامه طلاب الكلية.

والأربعاء، قالت الشرطة الأمريكية، في بيان، إنها وقفت 93 شخصاً، خلال مظاهرة في حرم جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس أنجلوس، نُظمت في خضمّ تحركات طلابية مؤيّدة لقطاع غزة في الولايات المتحدة.

وفي جامعة تكساس، قمعت الشرطة الأمريكية، اعتصاماً لطلاب متضامنين مع فلسطين، واعتقلت عدداً منهم.

وبدأ نحو 200 طالب اعتصاماً بعد ظهر الأربعاء، في حرم "أوستين" بجامعة تكساس، للاحتجاج على الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين.

واعتقلت الشرطة في البداية 17 طالباً زعمت أنهم من منسِّقي الاعتصام، ومن ثَمَّ وقعت مواجهات بين الطرفين، شاركت فيها أيضاً عناصر من وحدات الخيالة.

وفي 18 أبريل/نيسان الجاري، بدأ الطلاب المؤيدون للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة اعتصاما في حديقة الحرم الجامعي احتجاجاً على الاستثمارات المالية المستمرة للجامعة في الشركات التي تدعم احتلال فلسطين و"الإبادة الجماعية" في غزة.

وفي وقت لاحق، امتدت مظاهرات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين إلى جامعات رائدة أخرى في الولايات المتحدة، مثل جامعات نيويورك وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة نورث كارولينا وغيرها.

منظمة العفو الدولية تُندد

من جانبها، أدانت منظمة العفو الدولية ما سمّته "التعامل العِرقي والقمعي" مع الاحتجاجات الداعمة لحقوق الفلسطينيين في الجامعات الأمريكية، مؤكدةً أن الاحتجاج ضد ما يُرتكَب في غزة أصبح "أمراً بالغ الأهمية".

وقالت في بيان، مساء الأربعاء، إن الاحتجاجات المندِّدة بالحرب الإسرائيلية في قطاع غزة والداعمة لحقوق الفلسطينيين بشكل عام داخل حرم بعض الجامعات "قوبلت بردود عِرقية وقمعية من إدارات الجامعات".

وأوضحت أن هذه الممارسات تتعارض مع ضرورة أن "تسهل الجامعات وتحمي حق طلابها في الاحتجاج".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".