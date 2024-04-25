أدان عديد من الجامعات التركية بشدةٍ اليوم الخميس، استخدام الشرطة الأمريكية العنف المفرط ضدّ طلاب مشاركين في احتجاجات متضامنة مع قطاع غزة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومع تواصل الاحتجاجات الداعمة لغزة في جامعات أمريكية مختلفة بعد انطلاقها من جامعة كولومبيا قبل عدة أيام، أعرب عديد من الجامعات التركية عن دعمها للطلاب المتظاهرين.

ونشرت الجامعات التركية على حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي بياناً مشتركاً داعماً للمتظاهرين باللغتين التركية والإنجليزية.

وقالت في البيان: "ارتُكبَت أعمال عنف ضد طلاب جامعيين يحتجّون سلمياً على الوحشية المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر وتهدف إلى القضاء على الأبرياء الذين يعيشون في غزة".

وأشارت إلى أن المتظاهرين في عديد من الجامعات الأمريكية، من جامعة كولومبيا إلى جامعة ييل، ومن جامعة نيويورك إلى هارفارد، يطالبون جامعاتهم بدعم دعوات تحقيق وقف إطلاق نار في غزة وقطع العلاقات مع الشركات المرتبطة بإسرائيل.

وأضافت: "يُوقَف الطلاب في الاحتجاجات، ويجري التحول إلى التعليم من بُعد لوقف التظاهرات، ونعتبر الردّ المفرط على التحرك السلمي لطلاب الجامعات ضربة لحقوق الإنسان الأساسية والحرية الأكاديمية، ونأسف للغاية إزاء ذلك ونُدينه بشدة".

كما نشر عديد من رؤساء الجامعات البيان عبر حساباتهم الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي لتأكيد تضامنهم مع الاحتجاجات الداعمة لغزة في الولايات المتحدة.

ونشر البيان جامعات: أفيون قره حصار للعلوم الصحية، وأماسيا والأناضول ويلدرم بيازيد وأنقرة وأردهان وعدنان مندريس بآيدن وبارطن وأولوداغ ودوكوز أيلول وإسكي شهير عثمان غازي ووقف السلطان محمد الفاتح والاستقلال بقهرمان مرعش وإسطنبول التقنية وتشوكوروفا وغازي عنتاب للعلوم الإسلامية والتكنولوجية وإسكندرون التقنية ونيشانطاشي وكنت وقره دنيز التقنية وقيصري وكوتاهيا للعلوم الصحية والشرق الأوسط التقنية وباموق قلعة وطرسوس.

وفي وقت سابق الخميس، أدانت منظمة العفو الدولية ما سمّته "التعامل العرقي والقمعي" مع الاحتجاجات الداعمة لحقوق الفلسطينيين في الجامعات الأمريكية، مؤكدة أن الاحتجاج ضدّ ما يُرتكب في غزة أصبح "أمراً بالغ الأهمية".

وفي 18 أبريل/نيسان الجاري بدأ الطلاب المؤيدون للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة اعتصاماً في حديقة الحرم الجامعي احتجاجاً على الاستثمارات المالية المستمرة للجامعة في الشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي و"الإبادة الجماعية" في غزة، حيث اعتُقل 108 طلاب خلال المظاهرات.

وفي وقت لاحق امتدّت مظاهرات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين إلى جامعات رائدة أخرى في الولايات المتحدة، مثل جامعات نيويورك وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة نورث كارولينا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلّفَت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة".