سياسة
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الأمم المتحدة: لا بديل عن الممر البري لإيصال المساعدات إلى غزة
أكدت سيغريد كاغ, كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية بغزة، خلال مؤتمر صحفي أن الطريق البري أسرع وأسهل وأقل تكلفة في نقل المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى سكان غزة.
الأمم المتحدة: لا بديل عن الممر البري لإيصال المساعدات إلى غزة
الأمم المتحدة: الطريق البري هو أسرع وأسهل لإيصال المساعدات لغزة / صورة: AP
25 أبريل 2024

أفادت كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، الخميس، بأن الممر البحري لا يمكن أن يحل محل الطريق البري في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأشارت كاغ في لقائها مع الصحفيين في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك إلى أنهم أكدوا منذ البداية أهمية الطريق البري لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وتابعت: "المسألة كلها تتعلق بالمساعدات عبر الطريق البري. الطريق البري أسرع وأسهل وأقل تكلفة".

وأوضحت أن المساعدات عبر الممر البحري التي ستصل من إدارة جنوب قبرص اليونانية ستخضع للفحص ثم تصل إلى الميناء الذي بنته الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة حددت بعض الشروط للمشاركة في هذا المشروع، من بينها وجود نظام تحذير فعال، وتوزيع المساعدات على جميع مناطق غزة، وحرية الاختيار في العمليات، وضمان مسافة آمنة مع الجيش الإسرائيلي.

وأكدت أن الهدف النهائي هو التأكد من وصول المساعدات إلى سكان غزة بصورة مستمرة.

وفي انتهاك للقوانين الدولية، تقيّد إسرائيل بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولا سيما براً، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود، واتهامات لها بارتكاب "جريمة حرب" عبر استخدام سلاح "التجويع".

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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