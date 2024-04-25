أكد نائب الأمين العام لمنظمة الدول التركية ميرفوخيد أزيموف الخميس، أن الدول التركية بدأت العمل لتشكيل فريق متخصص من المهندسين بهدف إنتاج قمر صناعي مشترك لتعزيز التعاون في مجال الفضاء.

وأعرب أزيموف، في تصريحات صحفية، عن سروره بنجاح اجتماع وكالات فضاء بلدان المنظمة الذي عُقد في أنقرة باستضافة وكالة الفضاء التركية.

وأوضح أزيموف أن المنظمة ناقشت نتائج أنشطة الفريق الفني الذي جرى تشكيله العام الماضي لتنفيذ "مشروع القمر الصناعي المكعب".

وأضاف: "اتفقنا في الاجتماع على تشكيل فريق متخصص من المهندسين سيعمل باسم الدول التركية لصناعة قمر صناعي مشترك".

وأردف: "سيواصل هذا الفريق أنشطته في مركز الأبحاث في كازاخستان، والهدف النهائي هو إطلاق قمر صناعي مكعب (cubesat) باسم منظمة الدول التركية".

وأشاد أزيموف بمساهمة تركيا الكبيرة في تطوير التعاون الفضائي ضمن المنظمة.

وسبق أن أرسلت تركيا أول رائد إلى الفضاء في فبراير/شباط الماضي.