سياسة
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بينهم 321 إصابة خطيرة.. جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد مصابيه في غزة إلى 1584
ارتفع عدد مصابي جيش الاحتلال منذ بدء العملية البرية على غزة إلى 1584 فيما ارتفع عدد قتلاه إلى261 ضابطاً وجندياً.
بينهم 321 إصابة خطيرة.. جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد مصابيه في غزة إلى 1584
جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد جنوده المصابين في غزة إلى 1584 / صورة: Reuters
25 أبريل 2024

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، ارتفاع عدد مصابيه منذ بدء العملية العسكرية البرية في قطاع غزة، إلى 1584 بينهم 321 إصابات خطيرة.

وأشارت معطيات على الموقع الإلكتروني لجيش الاحتلال إلى أن 321 من بين المصابين حالاتهم خطيرة، مقابل 522 منهم متوسطة، و741 طفيفة، فيما لا يزال 247 عسكرياً يتلقون العلاج في المستشفيات.

ومنذ بدء العملية البرية في قطاع غزة، قُتل 261 عسكرياً بين ضباط وجنود، وفق معطيات الجيش.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي الاثنين، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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