دعت الولايات المتحدة و17 دولة أخرى الخميس، حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بإطلاق سراح المحتجزين من المرضى والجرحى وكبار السن بما يمهد الطريق لإنهاء الأزمة في غزة.

وأفاد بيان صادر عن مجموعة الدول بدعوتها إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لدى "حماس في غزة منذ أكثر من 200 يوم".

وأوضح البيان أن مصير المحتجزين والسكان المدنيين في غزة "المحميين بموجب القانون الدولي، يثير قلقاً دولياً"

وضمت المجموعة بالإضافة إلى الولايات المتحدة، فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والأرجنتين والنمسا والبرازيل وبلغاريا وكندا وكولومبيا والدنمارك والمجر وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وإسبانيا وتايلاند.

ويوجد لجميع هذه الدول رعايا بين المحتجزين لدى حماس.

وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة تجري الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل، منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة متعثرة، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 أسير فلسطيني، وتقدر أن نحو 134 محتجزاً إسرائيلياً في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.

وتتهم "حماس" نتنياهو بـ"التعنت" وعدم الرغبة في إنجاز اتفاق، وتتمسك للموافقة عليه بإنهاء الحرب على غزة وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم ودخول مساعدات كافية إلى القطاع.

وخلفت الحرب على قطاع غزة المتواصلة للشهر السابع على التوالي نحو 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودماراً هائلاً، حسب بيانات فلسطينية وأممية.