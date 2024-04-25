سياسة
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غير مسبوق منذ 20 سنة.. إلغاء آلاف الرحلات في فرنسا بسبب إضراب مراقبين جويين
أعلن مراقبون جويون إضرابهم عن العمل بسبب خلاف بين كبرى نقاباتهم وبين الهيئة الناظمة للطيران بشأن إعادة هيكلة أسس المراقبة الجوية في فرنسا. وترتب على ذلك إلغاء آلاف الرحلات، في حين قد تضطر أخرى إلى تغيير مسارها لتفادي المجال الجوي الفرنسي.
غير مسبوق منذ 20 سنة.. إلغاء آلاف الرحلات في فرنسا بسبب إضراب مراقبين جويين
إلغاء آلاف الرحلات في فرنسا بسبب إضراب للمراقبين الجويين / صورة: AP
25 أبريل 2024

ألغيت آلاف الرحلات في أوروبا، في حين قد تضطر رحلات أخرى إلى تغيير مسارها لتفادي المجال الجوي الفرنسي إثر إضراب للمراقبين الجويين في المطارات الفرنسية الخميس.

وطالت قرارات الإلغاء خصوصاً الرحلات القصيرة أو متوسطة المدى. واضطر آلاف الركاب إلى إعادة برمجة رحلاتهم في فترة العطلات هذه في فرنسا.

ومن المرتقب تسيير نحو 2300 رحلة تنطلق من مطار فرنسي أو تصل إليه، في مقابل 5200 بالأمس، وفق بيانات المديرية العامة للطيران المدني.

وفي أوروبا ألغيت أكثر من ألفي رحلة وقد تضطر ألف رحلة أخرى إلى تغيير مسارها لتفادي المجال الجوي الفرنسي، حسب أكبر اتحاد لشركات الطيران في القارة الأوروبية "ايرلاينز فور يوروب".

وفي مسعى لمواءمة عدد الموظفين مع حركة الملاحة الجوية، طلبت هيئة الطيران المدني في فرنسا من الشركات إلغاء ثلاث من كل أربع رحلات في باريس-أورلي (ثاني أكبر مطار في فرنسا) و55% من الرحلات في شارل دوغول (الأكبر في البلد) و65% في مرسيليا-بروفانس (الجنوب) و45% في كلّ المطارات الأخرى في فرنسا.

ولم يشمل الإلغاء غير المسبوق منذ نحو عشرين سنة، حسب مدير المطارات الفرنسية أوغوستان دو رومانيه، أغلبية الرحلات الطويلة.

ومردّ هذا الإضراب خلاف بين كبرى نقابات المراقبين الجويين والهيئة الناظمة للطيران بشأن إعادة هيكلة لأسس المراقبة الجوية في فرنسا.

وكانت كبرى نقابات المراقبين الجويين أعلنت التوصّل إلى اتفاق للخروج من الأزمة صباح الأربعاء، لكنه لا يزال بحاجة إلى مشاورات ولمسات نهائية، ما ارتدّ سلباً على حركة الملاحة الجوية يوم الخميس.

وتندّد النقابات بالتدابير المرافقة للإصلاح وتطالب، في جملة مطالبها، بزيادة الأجور بنسبة 25% بالتدريج على خمس سنوات.

وتعدّ شركات الطيران منخفضة الكلفة من أكبر المتضرّرين من هذا الإضراب، وقد اضطرت "رايناير" وحدها إلى إلغاء "أكثر من 300 رحلة" الخميس، في مقابل 200 لكلّ من "إيزيجيت" و"ترانسافيا".

واتّهم اتحاد النقل الجوي الدولي الذي يضمّ أكثر من 300 شركة طيران تسيّر 83% من حركة الملاحة الجوية في العالم المراقبين الفرنسيين بـ"الابتزاز" مع "مطالبهم الخيالية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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