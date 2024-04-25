سياسة
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بدعم استخباراتي تركي.. اعتقال من يسميان مسؤولَين في "داعش" الإرهابي بسوريا
تمكن الجيش الوطني السوري، بدعم استخباراتي تركي، من اعتقال من يسميان مسؤولَين من تنظيم داعش الإرهابي في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.
بدعم استخباراتي تركي.. اعتقال من يسميان مسؤولَين في "داعش" الإرهابي بسوريا
الجيش الوطني السوري يعتقل اثنين من مسؤولي تنظيم "داعش" الإرهابي شمال البلاد، بدعم استخباراتي تركي. / صورة: AA 
25 أبريل 2024

اعتقل الجيش الوطني السوري اثنين ممن يسمون مسؤولي تنظيم داعش الإرهابي شمال البلاد، مستعيناً بمعلومات وفرها جهاز الاستخبارات التركي.

وأوضحت مصادر أمنية تركية اليوم الخميس، أن الجيش الوطني السوري تمكن من اعتقال زياد الحجي الملقب "أبو بكر القريشي" الذي كان يدير حركة أموال تنظيم "داعش" فيما يسمى بولاية دمشق.

كما استطاع اعتقال موسى محمد الحبيب الملقب "أبو البراء"، في منطقة "نبع السلام" شمال سوريا.

وخلال السنوات الماضية نفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمال سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"PKK/ YPG".

وفي العمليات الثلاث طهرت القوات آلاف الكيلومترات من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام مئات آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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