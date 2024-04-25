استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، رئيس وزراء جمهورية كازاخستان أولجاس بكتنوف.

وجرى لقاء أردوغان وبكتنوف بالمجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، بعيداً عن عدسات الصحفيين.

وحضر اللقاء من الجانب التركي نائب الرئيس جودت يلماز ووزيرا النقل عبد القادر أورال أوغلو، والتجارة عمر بولاط.

كما حضر اللقاء مستشار الرئيس التركي للسياسات الخارجية والأمنية عاكف تشاغطاي قليج.

وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان أن الزعيمين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف البيان أن أردوغان وبكتنوف ناقشا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وآخر التطورات الراهنة في الشرق الأوسط.

وقال أردوغان خلال اللقاء إن الإدارة الإسرائيلية تعمل على نشر الصراع في المنطقة بأكملها من أجل مستقبلها السياسي، وإن الأولوية هي ضمان وقف فوري ودائم لإطلاق النار.

ولفت إلى أن منظمة الدول التركية يمكنها التعاون بشكل أكثر شمولاً لحل المشكلة وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين بقطاع غزة.

وشدد على أهمية تطوير العلاقات بين تركيا وكازاخستان في مجالات الصناعات الدفاعية ومكافحة الإرهاب والاقتصاد وغيرها.