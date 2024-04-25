سياسة
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عقد الاجتماع السادس لـ"الأجندة الإيجابية" التركية-اليونانية الجمعة
في إطار حوار "الأجندة الإيجابية" بين تركيا واليونان سيُعقَد الاجتماع السادس في إسطنبول خلال أبريل/نيسان الجاري، بحضور وفدين برئاسة نائب وزير الخارجية التركي السفير براق أقجابار ونائب وزير الخارجية اليوناني كونستانتينوس فراجكوجيانيس.
عقد الاجتماع السادس لـ"الأجندة الإيجابية" التركية-اليونانية الجمعة
تركيا-اليونان / صورة: AA
25 أبريل 2024

تقرر عقد الاجتماع السادس لمبادرة الأجندة الإيجابية التي بدأت عام 2021، في إسطنبول بتاريخ 26 أبريل/نيسان 2024، وذلك بحضور وفدين برئاسة نائب وزير الخارجية التركي السفير براق أقجابار ونائب وزير الخارجية اليوناني كونستانتينوس فراجكوجيانيس.

يأتي ذلك في إطار حوار الأجندة الإيجابية بين تركيا واليونان، حسبما أفادت به مصادر دبلوماسية تركية.

ومن المقرر خلال الاجتماع استعراض التقدم المُحرَز منذ الاجتماع الأخير في أثينا في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بشأن خطة العمل المشتركة لتطوير العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل والتعليم والتكنولوجيا والبيئة والصحة والعلاقات الاجتماعية.

كما ستجري مناقشة مجالات التعاون الجديدة التي يمكن تضمينها في العملية وتبادل وجهات النظر حول مستقبل العملية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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