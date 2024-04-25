تقرر عقد الاجتماع السادس لمبادرة الأجندة الإيجابية التي بدأت عام 2021، في إسطنبول بتاريخ 26 أبريل/نيسان 2024، وذلك بحضور وفدين برئاسة نائب وزير الخارجية التركي السفير براق أقجابار ونائب وزير الخارجية اليوناني كونستانتينوس فراجكوجيانيس.

يأتي ذلك في إطار حوار الأجندة الإيجابية بين تركيا واليونان، حسبما أفادت به مصادر دبلوماسية تركية.

ومن المقرر خلال الاجتماع استعراض التقدم المُحرَز منذ الاجتماع الأخير في أثينا في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بشأن خطة العمل المشتركة لتطوير العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل والتعليم والتكنولوجيا والبيئة والصحة والعلاقات الاجتماعية.

كما ستجري مناقشة مجالات التعاون الجديدة التي يمكن تضمينها في العملية وتبادل وجهات النظر حول مستقبل العملية.