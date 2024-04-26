بدأت الولايات المتحدة بناء رصيف بحري في غزّة، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مساء الخميس.

وقال الناطق باسم البنتاغون الميجور جنرال بات رايد لصحافيّين "أؤكّد أنّ سفنا حربيّة أمريكية... بدأت بناء المراحل الأولى من ميناء مؤقّت ورصيف في البحر".

وأضاف أنّه يُتوقّع تشغيل الرصيف اعتبارا من بداية أيّار/مايو، مؤكدا أنّ "كلّ شيء يسير حاليا وفق الخطّة".

وفي مواجهة التأخير والعراقيل الإسرائيليّة في إيصال المساعدات الإنسانيّة برًّا إلى قطاع غزّة الذي يشهد كارثة إنسانيّة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في أوائل آذار/مارس بناء ميناء موقّت.

وستُنقل المساعدات بسفن تجاريّة إلى منصّة عائمة قبالة قطاع غزّة، ثمّ بواسطة سفن أصغر إلى الرصيف البحري.

ومن المتوقع أن تصل القدرة التشغيليّة للرصيف في البداية 90 شاحنة مساعدات يوميا، ثم 150 شاحنة في اليوم.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إنّ الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليّة (يو إس إيد) ستُشارك "مع منظّمات تابعة للأمم المتحدة بهدف إيصال المساعدات الحيويّة بمجرّد وصولها إلى غزة عبر الممرّ البحري".

وأضاف "يواجه جميع سكّان غزّة - 2,2 مليون شخص - أزمة غذائيّة حادة".

وقال مسؤولون أمريكيون إنّ هذا المسعى لا يتضمّن "نشر قوّات على الأرض" في قطاع غزّة الذي يشهد حربا وعدوانا متواصلا من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفل ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أط فال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.