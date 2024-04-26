سياسة
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"انتهاكات" ضد المتظاهرين.. شكوى اتحادية ضد جامعة كولومبيا بسبب حرب غزة
قالت منظمة "فلسطين القانونية" الأمريكية، إنها رفعت شكوى اتحادية ضد جامعة كولومبيا بشأن الانتهاكات والاعتقالات التي ارتُكبت بحق عشرات المتظاهرين المناهضين للحرب الإسرائيلية على غزة.
"انتهاكات" ضد المتظاهرين.. شكوى اتحادية ضد جامعة كولومبيا بسبب حرب غزة
قوات الأمن الأمريكية نفذت حملة اعتقالات ضد متظاهرين بجامعة كولومبيا / صورة: Reuters
26 أبريل 2024

رفعت منظمة "فلسطين القانونية" الأمريكية، دعوى لدى المحكمة الاتحادية، ضد جامعة كولومبيا إثر حملة الاعتقالات والانتهاكات التي نفذتها الشرطة بحق عشرات المتظاهرين المناهضين لحرب غزة في الجامعة.

وحثّت المنظمة، وهي جهة تسعى لحماية الحق في التحدث علناً نيابة عن الفلسطينيين في الولايات المتحدة، وزارة التعليم على التحقيق في ممارسات الجامعة التي تتّهمها بالتمييز ضد المؤيدين للفلسطينيين.

وفي الأسبوع الماضي، حاولت جامعة كولومبيا فض مظاهرات بالقوة في الحرم الجامعي عندما أقدمت رئيسة الجامعة نعمت مينوش شفيق على خطوة استثنائية باستدعاء شرطة مدينة نيويورك لدخول الحرم الجامعي، واعتُقل آنذاك أكثر من 100 شخص، ما أثار غضب عديد من جماعات حقوق الإنسان والطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وتتواصل الاحتجاجات منذ ذلك الحين في جامعة كولومبيا وفي الجامعات الأمريكية الأخرى، وسط اشتباكات عنيفة واعتقال ما لا يقلّ عن 500 شخص حتى الآن.

وقال نشطاء إنه على مدار اليومين الماضيين، استخدمت سلطات إنفاذ القانون، بناء على طلب من إدارات الكليات، مسدسات الصعق الكهربائي والغاز المسيل للدموع ضد الطلاب المتظاهرين في جامعة إيموري في أتلانتا فيما فرّق أفراد شرطة يرتدون ملابس مكافحة الشغب ويمتطون الخيول المظاهرات في جامعة تكساس بأوستن.

وندّدَت "هيومن رايتس ووتش" واتحاد الحريات المدنية الأمريكي باعتقال المتظاهرين وحثَّا السلطات على احترام حقوقهم في حرية التعبير.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشنّ الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفَت نحو 112 ألف شخص بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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