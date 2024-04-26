سياسة
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الثالثة بالوزارة.. استقالة متحدثة باسم الخارجية الأمريكية بسبب غزة
استقالت المتحدثة الناطقة بالعربية باسم وزارة الخارجية الأمريكية هالة غريط، اعتراضاً منها على سياسة واشنطن تجاه الحرب في غزة. وتُعَدّ هذه ثالث استقالة على الأقلّ من الوزارة بسبب دعم الولايات المتحدة إسرائيل في حربها المتواصلة على قطاع غزة.
الثالثة بالوزارة.. استقالة متحدثة باسم الخارجية الأمريكية بسبب غزة
المتحدثة الناطقة بالعربية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هالة غريط / صورة: الخارجية الأمريكية / صورة: موقع وزارة الخارجية الأمريكية
26 أبريل 2024

أعلنت المتحدثة الناطقة بالعربية باسم وزارة الخارجية الأمريكية هالة غريط، استقالتها من منصبها اعتراضاً على سياسة واشنطن تجاه الحرب الإسرائيلية في غزة.

وكتبت هالة على موقع التواصل الاجتماعي "لينكد إن": "استقلت في أبريل/‬‬نيسان 2024 بعد 18 عاماً من الخدمة المتميزة، اعتراضاً على سياسة الولايات المتحدة في غزة".

وشغلت هالة أيضاً منصب نائبة مدير المركز الإعلامي الإقليمي في دبي، وانضمت إلى وزارة الخارجية منذ نحو عقدين مسؤولة سياسية وحقوقية، بحسب الموقع الإلكتروني للوزارة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي أمس الخميس عند سؤاله عن الاستقالة، إن الوزارة لديها قنوات لموظفيها لتبادل وجهات النظر عندما لا تتفق مع سياسات الحكومة.

وتُعَدّ هذه ثالث استقالة على الأقلّ من الوزارة بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة، وكانت أنيل شيلين، من مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أعلنت استقالتها قبل شهر، كما استقال المسؤول بوزارة الخارجية جوش بول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما استقال طارق حبش، المسؤول الكبير في وزارة التعليم الأمريكية، وهو أمريكي من أصل فلسطيني، من منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي.

وبسبب دعمها لإسرائيل في حربها على غزة، تتعرض الولايات المتحدة لانتقادات دولية متزايدة ومن جماعات حقوق الإنسان، ووردت تقارير عن علامات انشقاق في إدارة الرئيس جو بايدن مع استمرار تزايد قتلى الحرب.

وكان أكثر من 1000 مسؤول في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التابعة لوزارة الخارجية، وقّعوا في نوفمبر/تشرين الثاني، على رسالة مفتوحة تدعو إلى وقف فوريّ لإطلاق النار.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشنّ الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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