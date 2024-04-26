حذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من ثلث سكان السودان يواجهون "انعدام الأمن الغذائي الحادَّ" جرَّاء الحرب الراهنة في البلاد.

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" في تقرير أمس الخميس، إن السودان "يشهد أزمة إنسانية ذات أبعاد أسطورية بكل المقاييس في حجم الاحتياجات المتصاعدة، وأعداد النازحين ومواجهة المجاعة المحتمَلة".

وأضاف التقرير: "يُعَدّ السودان إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في الذاكرة الحديثة، إذ يحتضن 13% من عدد النازحين داخلياً على مستوى العالم".

وتابع: "ما يثير القلق أن 17.7 مليون شخص، يمثلون أكثر من ثلث سكان السودان (البالغ نحو 48 مليون نسمة)، يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحادَّ في ظلّ تحذير من المجاعة المحتملة".

وزاد التقرير: "من هؤلاء 4.9 مليون على حافة المجاعة".

ووفق وكالات الأمم المتحدة، يعاني الشخص "انعدام الأمن الغذائي الحادّ" عندما ينفد الطعام ويُمضِي يوماً أو أكثر بلا أكل، ويُعَدّ هذا الوضع إحدى أقصى درجات الجوع.

كما حذّر مكتب "أوتشا" في تقريره، من أن "الوضع الغذائي يستمرّ في التدهور بالسودان مع تزايد انعدام الأمن الغذائي".

ولفت في هذا الخصوص إلى أن التقديرات تشير إلى أن "4.9 مليون طفل دون سن الخامسة، والنساء الحوامل والمرضعات بالسودان سيعانين سوء التغذية الحادّ في 2024".

وأفاد المكتب الأممي بأنه "فرّ أكثر من 8.7 مليون من ديارهم، بينهم 6.7 ملايين نزحوا داخل البلاد، وأكثر من مليونَي شخص عبروا الحدود إلى البلدان المجاورة منذ بدء الحرب في السودان" قبل نحو عام.

وأكمل: "كما سُجّلت 15.500 حالة وفاة أُبلغَ عنها في السودان، وسُجّل أكثر من 1400 حدث عنيف استهدف المدنيين في جميع أنحاء البلاد منذ بدء الحرب".

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية حرباً خلّفت نحو 13 ألفاً و900 قتيل، حسب الأمم المتحدة.

ولم تفلح وساطات قادها الاتحاد الإفريقي تارة وكل من السعودية والولايات المتحدة تارة أخرى في إنهاء تلك الحرب، التي دخلت عامها الثاني، تاركة البلاد في وضع إنساني متردٍّ.