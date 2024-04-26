سياسة
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السعودية تستعد لاستضافة اجتماع عربي-غربي لبحث مستقبل غزة
تعتزم السعودية استضافة مناقشات تجمع بين مسؤولين عرب وغربيين، بشأن مستقبل غزة، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي.
السعودية تستعد لاستضافة اجتماع عربي-غربي لبحث مستقبل غزة
آثار الدمار الذي خلّفه القصف الإسرائيلي على غزة / صورة: AFP
26 أبريل 2024

كشفت وكالة بلومبرغ الأمريكية، عن اجتماع مرتقَب في السعودية بين مسؤولين عرب وغربيين، لمناقشة "مستقبل غزة"، على هامش نسخة خاصة للمنتدى الاقتصادي العالمي، الاثنين القادم.

وتستضيف العاصمة السعودية الرياض يومَي 28 و29 أبريل/نيسان الجاري، الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، وهو الاجتماع الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك بحضور ومشاركة رؤساء الدول ومسؤولين من مختلف دول العالم.

ونقلت بلومبرغ عن مصدرين مطلعين، أن المحادثات المزمع انعقادها الاثنين في الرياض، "قد يشارك فيها أيضاً وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، بالإضافة إلى مسؤولين من الاتحاد الأوروبي والأردن ومصر وقطر والسلطة الفلسطينية".

فيما لا يُتوقع مشاركة مسؤولين من إسرائيل، التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع السعودية.

ومن المنتظَر أن يشارك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أيضاً في المحادثات، إذ يعتزم زيارة السعودية للمشاركة في المنتدى الاقتصادي، وفق ما جاء بموقع "أكسيوس" الأمريكي.

وذكرت بلومبرغ في وقت سابق، أن "السعودية والإمارات وقطر أبدت استعدادها للمساهمة في تمويل إعادة إعمار قطاع غزة، إذا قبلت إسرائيل المفاوضات بشأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشنّ الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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