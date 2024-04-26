سياسة
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تركيا: تنظيم PKK/YPG الإرهابي ليس له مكان في مستقبل سوريا
أكد المبعوث التركي لدى الأمم المتحدة أحمد يلدز، أن تنظيم PKK/YPG الإرهابي ليس له مكان في مستقبل سوريا، إذ يمثّل "أكبر تهديد لسلامة أراضي سوريا ووحدتها السياسية" مع استمراره في تعزيز أجندته الانفصالية والتخريبية في شمال شرقيّ البلاد.
تركيا: تنظيم PKK/YPG الإرهابي ليس له مكان في مستقبل سوريا
نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز في جلسة بمجلس الأمن الدولي / صورة: AA
26 أبريل 2024

حذرت تركيا من التهديد المستمر الذي يشكّله تنظيم YPG الإرهابي في سوريا، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأكد المبعوث التركي لدى الأمم المتحدة أحمد يلدز أمس الخميس، أن تنظيم PKK/YPG الإرهابي ليس له مكان في مستقبل سوريا.

وحذر يلدز في كلمة أمام مجلس الأمن من أن التنظيم الإرهابي يمثّل "أكبر تهديد لسلامة أراضي سوريا ووحدتها السياسية"، إذ لا تزال البلاد معرضة بشكل مثير للقلق لأن تصبح ساحة معركة لأعمال عدائية أخرى في الشرق الأوسط.

وقال يلدز إن التنظيم يمثّل "أكبر تهديد لسلامة أراضي سوريا ووحدتها السياسية" مع استمراره في تعزيز أجندته الانفصالية والتخريبية في شمال شرقي البلاد.

وشدّد على أنه لا مكان للتنظيم الإرهابي في مستقبل سوريا، مُديناً استغلال التنظيم للمرافق المدنية لصالح وممارساته القمعية ضد السكان المحليين.

وأكّد الحاجة الملحَّة إلى جهود دولية متضافرة لمعالجة الأزمة متعددة الأوجه التي تعيشها سوريا، وقال: "لا يمكننا أن نُغفِل الوضع غير المستقرّ في سوريا في العام الرابع عشر من الصراع".

ساحة معركة للأعمال العدائية الأخرى

ولفت يلدز في كلمته أمام مجلس الأمن إلى التدهور في الأبعاد الأمنية والاقتصادية والإنسانية في سوريا، الذي تفاقم بسبب التصعيد الخطير الأخير في المنطقة.

وأضاف: "لا تزال سوريا معرضة بشكل مثير للقلق لتكون ساحة معركة لأعمال عدائية أخرى في الشرق الأوسط".

وحثّ يلدز جميع الأطراف المعنية على الامتناع عن الأعمال التي يمكن أن تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وشدّد أيضاً على ضرورة تنشيط العملية السياسية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي يدعو إلى المصالحة الوطنية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع.

وأعرب عن دعمه للجنة الدستورية باعتبارها منصة حاسمة للمفاوضات بين نظام بشار الأسد والمعارضة، وحثّ على انعقادها بسرعة بلا تأخير بشأن المسائل المتعلقة بمكان انعقاد المفاوضات.

كما أكّد دعم تركيا جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن للتوصل إلى حل سياسي.

وخلال السنوات الماضية نفّذَت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمال سوريا، ضد تنظيمَي داعش وPKK/YPG.

وطهرت القوات في العمليات الثلاث آلاف الكيلومترات من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام مئات آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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