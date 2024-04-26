سياسة
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ردّاً على نتنياهو.. ساندرز: الاحتجاجات ضد مجازركم بغزة ليست معاداة للسامية
قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، إن المظاهرات التضامنية مع قطاع غزة الذي يواجه حرباً إسرائيلية مدمرة ليست "معاداة للسامية"، كما يدّعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يحاول صرف الانتباه عن جرائم حكومته المتطرفة.
ردّاً على نتنياهو.. ساندرز: الاحتجاجات ضد مجازركم بغزة ليست معاداة للسامية
السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز / صورة: AFP
26 أبريل 2024

اتهم السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمحاولة صرف الانتباه عن مجازر حكومته في غزة، بادّعاء أن المظاهرات التضامنية مع القطاع في الجامعات الأمريكية "معاداة للسامية".

وقال ساندرز في منشور على منصة إكس، أمس الخميس: "كلا يا سيد نتنياهو، إن تسليط الضوء على مجازر حكومتك المتطرفة التي قتلت أكثر من 34 ألف فلسطيني، 70% منهم من النساء والأطفال، وجرحت أكثر من 77 ألفاً، خلال فترة قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر، ليس معاداة للسامية أو تأييداً لحماس".

ويُعَدّ ساندرز من أشدّ السيناتورات اليهود في مجلس الشيوخ الأمريكي، انتقاداً لحكومة نتنياهو المتطرفة.

وأضاف السيناتور الأمريكي: "لا تستهزئ بذكاء الشعب الأمريكي عبر مساعيك لصرف انتباهنا عن السياسات العسكرية الفاشلة وغير الأخلاقية لحكومتك المتطرفة العنصرية".

وأردف: "لا تستخدم معاداة السامية لصرف الانتباه عن الاتهامات التي تواجهها من المحاكم الإسرائيلية (في قضايا فساد). محاسبتك على أفعالك ليست معادية للسامية".

وكان نتنياهو قد قال في كلمة متلفزة باللغة الإنجليزية بثّها عبر حسابه على منصة إكس مساء الأربعاء: "ما يحدث في الجامعات في الولايات المتحدة أمر صادم بكل بساطة".

وأضاف نتنياهو: "استولى حشد من المعادين للسامية (وفق وصفه) على جامعات رائدة. إنهم يدعون إلى تدمير دولة إسرائيل، ويهاجمون الطلاب والمحاضرين اليهود"، على حد زعمه.

يشار إلى أنه في 18 أبريل/نيسان الجاري، بدأ طلاب مؤيدون للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية اعتصاماً في حديقة الحرم الجامعي احتجاجاً على الاستثمارات المالية المستمرة للجامعة في الشركات التي تدعم احتلال فلسطين و"الإبادة" في غزة، واعتُقل عشرات الطلاب خلال المظاهرات.

وفي وقت لاحق امتدت مظاهرات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين إلى جامعات رائدة أخرى في الولايات المتحدة، مثل جامعتَي نيويورك وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة نورث كارولاينا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على غزة خلّفَت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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