أعلنت إذاعة جيش الاحتلال مقتل إسرائيلي اليوم الجمعة، جراء إطلاق حزب الله اللبناني صواريخ مضادة للدروع على منطقة جبل دوف.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال: "قُتل مواطن إسرائيلي جراء إطلاق حزب الله لصواريخ مضادة للدبابات على جبل دوف خلال ساعات فجر الجمعة".

وأضافت: "ردّاً على ذلك، هاجمت طائرات تابعة للجيش أهدافاً لحزب الله في منطقة شبعا جنوبيّ لبنان، ومن بين الأهداف التي هوجمَت مستودع ذخيرة ومنصة إطلاق صواريخ".

من جانبه، أعلن حزب الله تنفيذ عمليات عسكرية ضدّ مواقع للجيش الإسرائيلي وتمكُّنه من تدمير آليتين.

وقال الحزب في بيان اليوم الجمعة، إن عناصره أعَدُّوا "كميناً مركَّباً من الصواريخ الموجهة والمدفعية والأسلحة الصاروخية لقافلة مؤللة (تحمل آليات) قرب موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة".

وأضاف: "عند وصول القافلة إلى نقطة المكمن (مساء الخميس) استُهدفت بالأسلحة الموجهة والمدفعية والصاروخية".

وتابع: "العملية أدت إلى تدمير آليتين، وعمل العدو على إيجاد ساتر دخاني لسحب الخسائر".

وفي بيان آخر قال حزب الله إنه "بعد رصد دقيق ‏ومتابعة لتحركات قوات العدو الإسرائيلي على الحدود، وفي أثناء دخول قوة منها إلى أول موقع ‏المالكية نحو الساعة 23:00 (20:00ت.غ) مساء الخميس استهدفها الحزب بنيران المدفعية، وأُصيبت مباشرة".‏

بدورها أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بأن إسرائيل قصفت خلال ساعات الفجر أطراف بلدة شبعا وكفرشوبا وحلتا بأكثر من 150 قذيفة.

وأضافت أنه "سبق ذلك سلسلة غارات للطيران الإسرائيلي أدت إلى تدمير منزل في شبعا ومنزلين في كفرشوبا وأضرار في أكثر من 35 منزلاً".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً عند الحدود، أسفر عن قتلى وجرحى، معظمهم في لبنان.

وتقول الفصائل اللبنانية إنها تتضامن مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 111 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة".