حكم القضاء التركي، اليوم الجمعة، بالسجن المؤبد على أحلام البشير، منفذة التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال بإسطنبول في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

جاء ذلك خلال جلسة النطق بالحكم في المحكمة الجنائية الـ13 بإسطنبول، والتي حضرها 5 من أصل 36 متهماً، بينهم "أحلام البشير" التي نفذت التفجير بتعليمات من تنظيم PKK/YPG الإرهابي.

وفي نهاية الجلسة التي شارك فيها متهمون آخرون عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، أصدرت الهيئة القضائية حكمها النهائي.

وبتهم "انتهاك وحدة الدولة وسلامة أراضيها"، و"القتل العمد لطفل بالتفجير المتعمد"، و"القتل العمد عن طريق التفجير المتعمد"، حكمت المحكمة بالسجن المؤبد لـ7 مرات على منفذة العملية الإرهابية "أحلام البشير".

بالإضافة إلى ذلك، حكمت المحكمة بالسجن 1794 عاماً في المجمل على "البشير" بتهم "محاولة القتل متعمداً"، و"حيازة أو تبادل المنتجات الخطيرة بشكل غير مصرح به".

كما فرضت عليها غرامة مالية بقيمة 22 ألف ليرة تركية (قرابة 675 دولاراً).

ووقع التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال وسط إسطنبول في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وأدى إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة 99 آخرين.

وخلال تحقيق الأمن التركي معها، اعترفت منفذة التفجير أحلام البشير بانتمائها إلى تنظيم PKK/YPG/PYD الإرهابي، وأنها نفذت التفجير الإرهابي بتعليمات منه.

وفي فبراير/ شباط 2023 حيّد جهاز الاستخبارات التركي عبر عملية في شمالي سوريا، خليل منجي، عضو تنظيم PKK/YPG الإرهابي والذي لعب دوراً رئيسياً في تخطيط وتنفيذ التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال.