سياسة
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ألطون: يجب محاسبة إسرائيل على كل جرائمها بما فيها قتل الصّحفيين
أكد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، اليوم الجمعة، أن تركيا تكافح لإنهاء النظام الاستعماري وتأسيس العدالة في العالم، داعياً إلى محاسبة إسرائيل على كل جرائمها بما فيها جرائم قتل الصحفيين.
ألطون: يجب محاسبة إسرائيل على كل جرائمها بما فيها قتل الصّحفيين
رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون / صورة: AA
26 أبريل 2024

أكد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، اليوم الجمعة، أن "كفاح تركيا هو إنهاء النظام الاستعماري وتأسيس العدالة في العالم، وليس نظاماً يتحدث فيه الغرب وحده".

وقال ألطون، خلال كلمته في مراسم إطلاق منصة TRT الإسبانية بإسطنبول: "إسرائيل تقتل الصحفيين لأنهم يوصّلون الحقيقة إلى العالم، وتجب محاسبتها على كل جرائمها".

وأضاف: "مهما فعلوا، مكاننا واضح عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، مكاننا إلى جانب الحقيقة، مكاننا بصف هؤلاء الصحفيين الأبرياء الذين قُتلوا".

ودعا إلى إنشاء منظومة سياسية متزنة في العالم وجسور اتصال صحيحة بين الشعوب والمجتمعات.

وأكد ألطون أن المجتمع العالمي يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تنويع مصادر المعلومات، وتطوير العلاقات الودية بين الدول، ووجهات نظر بديلة عادلة ومنصفة.

وأضاف: "وقوفنا ضد هذا الظلم للنظام العالمي، صارخين بالحقيقة في مواجهة الظلم، يزعج الجماعات ذات الأهداف الشريرة مثل إسرائيل، إذ يحاول بعض الدوائر لتشويه الحقيقة من خلال الإرهاب والإبادة والأكاذيب الممنهجة وحملات التضليل".

وتابع: "تركيا تدعم قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، مشدداً على أن "السلام يمكن أن يأتي إلى المنطقة مع قيام هذه الدولة، وسنواصل تأكيد ذلك لأننا حريصون على الحقيقة، وجهودنا هنا مرتبطة بهذا".

وخلفت الحرب المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول أكثر من 112 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.​​​​​​​​​​​​​​

ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة" تواصل تل أبيب حربها المدمرة على القطاع.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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