سياسة
2 دقيقة قراءة
لبحث إنهاء الحرب في غزة.. وفد مصري يلتقى مسؤولين إسرائيليين بتل أبيب
أكدت مصادر إعلامية ومطلعة، استمرار الاتصالات المصرية مع الجانب الإسرائيلي للوصول إلى صيغة اتفاق بشأن إنهاء الحرب على غزة، مشيرة إلى أن وفداً مصرياً يزور تل أبيب بهذا الخصوص.
لبحث إنهاء الحرب في غزة.. وفد مصري يلتقى مسؤولين إسرائيليين بتل أبيب
مشاهد من تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2023 / صورة: AFP
26 أبريل 2024

أفاد إعلام مصري، الجمعة، بـ"استمرار الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي للوصول إلى صيغة اتفاق لهدنة بقطاع غزة"

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة، عن مصدر أمني لم تسمه، أن "الاتصالات بين مصر وإسرائيل مقتصرة حول الهدنة على الوفود الأمنية".

وفي السياق، ذكر مسؤول مطلع، أن وفداً مصرياً التقى مسؤولين إسرائيليين، الجمعة، لبحث سبل استئناف المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة والإفراج عمّن تبقى من المحتجزين الإسرائيليين.

وأكد المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أن إسرائيل ليس لديها أي مقترحات جديدة تقدمها لكنها مستعدة للتفكير في هدنة محدودة يجري بموجبها الإفراج عن 33 بدلاً من 40 محتجزاً كان النقاش يدور حولهم من قبل.

وأوضح المسؤول أنه لا محادثات عن المحتجزين حالياً بين إسرائيل وحماس، مشيراً إلى أنه "لا يوجد عرض إسرائيلي جديد في هذا الشأن".

وأضاف أن ما يحدث هو محاولة من مصر لاستئناف المحادثات باقتراح مصري يتضمن الإفراج عن 33 محتجزاً من النساء وكبار السن والمرضى.

تحدث إعلام مصري، الجمعة، عن "استمرار الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي للوصول إلى صيغة اتفاق لهدنة بقطاع غزة"

ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، يعتقد مسؤولو المخابرات الإسرائيليون أن 33 محتجزاً من النساء وكبار السن والمرضى لا يزالون على قيد الحياة في غزة من إجمالي 133 محتجزاً لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس بهدف التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

ولم تسفر المفاوضات بشكل نهائي عن بلورة اتفاق بسبب رفض الاحتلال الإسرائيلي مطلب حماس بإنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us