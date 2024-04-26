سياسة
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اليمن.. "سنتكوم" تعلن تدمير قارب ومسيّرة و"الحوثي" تستهدف سفينة إسرائيلية
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، تدمير قارب ومسيّرة بمناطق الحوثي باليمن، فيما أعلنت الجماعة استهدافها مدمّرة وسفينة أمريكيتين في خليج عدن، إضافة إلى سفينة إسرائيلية في المحيط الهندي، بصواريخ ومسيّرات.
اليمن.. "سنتكوم" تعلن تدمير قارب ومسيّرة و"الحوثي" تستهدف سفينة إسرائيلية
"سنتكوم": أُطلِق صاروخ بالستي مضاد للسفن من مناطق سيطرة الحوثيين باتجاه خليج عدن/ صورة: AA 
26 أبريل 2024

قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الجمعة، إنها دمرت قارباً وطائرة مسيّرة بمناطق الحوثيين في اليمن.

وأفادت "سنتكوم" في بيان، بأن صاروخاً بالستياً مضاداً للسفن أُطلِق الخميس، من مناطق سيطرة الحوثيين باتجاه خليج عدن.

وأشارت إلى أنه "لم يُبلَغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار بالسفن الامريكية أو سفن التحالف (حارس الازدهار) أو السفن التجارية" في المنطقة.

ولفتت سنتكوم إلى أن قوات القيادة المركزية الأمريكية نجحت الخميس، في تدمير قارب وطائرة مسيّرة بمناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

ومساء الأربعاء، أعلن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، إصابة مدمّرة وسفينة أمريكيتين في خليج عدن بنجاح، إضافة إلى سفينة إسرائيلية في المحيط الهندي، بصواريخ ومسيّرات.

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتهم في البحر الأحمر، ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 112 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودماراً هائلاً، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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