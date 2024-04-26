سياسة
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مؤكداً أن حماس حركة تحرر وطني.. أردوغان: لن نصمت إزاء إبادة الفلسطينيين
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر "برلمانيون لأجل القدس" بإسطنبول، أن بلاده لن تصمت إزاء إبادة الفلسطينيين، مشدداً على أن حركة حماس هي "حركة تحرر وطني".
مؤكداً أن حماس حركة تحرر وطني.. أردوغان: لن نصمت إزاء إبادة الفلسطينيين
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد أن بلاده لن تصمت إزاء إبادة الفلسطينيين / صورة: AA
26 أبريل 2024

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا يمكن لأحد أن ينتظر من بلاده الصمت إزاء الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ 203 أيام.

جاء ذلك في كلمةٍ الجمعة، خلال المؤتمر الخامس لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" بمدينة إسطنبول، تعليقاً على الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ نحو 7 شهور.

وأشاد أردوغان برابطة "برلمانيون لأجل القدس"، مشيراً إلى أنها أصبحت بأنشطتها ومؤتمراتها صوتاً ونفَساً للقضية الفلسطينية على نطاق عالمي.

وأوضح أنه "في كل زاوية من القدس الشريف آثار وبصمة لأجدادنا الأبطال الذين خدموا المدينة المقدسة طوال 400 عام، ولا يمكن لأحد أن يمحو ذلك".

وشدد على أنه "لا يمكن لأحد أن ينتظر منا الصمت إزاء الإبادة الجماعية بحق إخواننا الفلسطينيين الذين يقاومون وحيدين منذ 203 أيام".

وأفاد بأن إسرائيل تقضي على هوية القدس القديمة تدريجياً وتصعّد المضايقات ضد حرمة المسجد الأقصى أولى القبلتين للمسلمين.

وأكد أن تركيا ستواصل اعتبار أعضاء حركة حماس الذين يدافعون عن أرضهم ضد المحتلين "حركة تحرر وطني".

كما أوضح أردوغان أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي تفرض قيوداً تجارية على إسرائيل تشمل 54 منتجاً.

وانتقد الإدارة الأمريكية لدعمها العسكري والدبلوماسي غير المشروط لإسرائيل بأنها تسهم بذلك في تفاقم المشكلة بغزة لا في حلها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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