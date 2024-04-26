شهدت العاصمة الألمانية برلين الجمعة، انطلاق مظاهرة احتجاجية ضد الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ نحو 7 شهور.

وتجمع عشرات المتظاهرين في إحدى ساحات برلين، تضامناً مع الفلسطينيين ضد الحرب الإسرائيلية المستمرة.

واعتقلت الشرطة عدداً من المتظاهرين في أثناء محاولاتها المستمرة لتفريقهم بعدما نصبوا خياماً على في الطريق.

وفي وقت لاحق، قالت الشرطة على منصة إكس إن متظاهرين أمام البرلمان "ارتكبوا انتهاكات متكررة، بما في ذلك أعمال عنف ضد الضباط".

وأوضحت الشرطة أنها طلبت "مراراً" من المتظاهرين مغادرة المكان، وأنها شرعت في اعتقالهم عندما رفضوا.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات وسط المتظاهرين.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي خلفت نحو 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".