أفاد إعلام عبري، بإصابة إسرائيلية الجمعة، بجروح خطيرة في عملية طعن بمدينة الرملة قرب تل أبيب، فيما جرى "تحييد" المنفذ.

وذكرت هيئة البث الرسمية وصحيفة يديعوت أحرنوت (خاصة) إنّ إسرائيلية "تبلغ 18 عاماً أصيبت بجروح خطيرة في عملية طعن بمدينة الرملة قرب مدينة تل أبيب، فيما جرى تحييد المنفذ".

وزعمت الهيئة أنّ عملية الطعن "نُفذت بدوافع قومية"، دون تفاصيل أخرى.

إصابة بن غفير

وفي سياق متصل، أصيب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الجمعة بجروح طفيفة، في حادث سير وقع بمدينة الرملة قرب مكان عملية الطعن.

وقالت هيئة البث الرسمية: "تعرض الوزير بن غفير لحادث سير قرب مكان الهجوم في الرملة، وحالته طفيفة".

بدورها، قالت قناة 12 الخاصة إنّ حالة بن غفير بين طفيفة ومتوسطة، إذ نُقل إلى مستشفى عساف هروفيه قرب تل أبيب لتلقي العلاج.

يأتي ذلك في ظل حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية وتدمير هائل بالبنى التحتية، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".