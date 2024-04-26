سياسة
2 دقيقة قراءة
فيدان: نعمل مع الأصدقاء والمجتمع الدولي من أجل وقف إطلاق النار في غزة
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحفي بإسطنبول مع نظيره النيوزيلندي وينستون بيترز، أن بلاده تواصل العمل مع "الأصدقاء والحلفاء الحاليين" ومع المجتمع الدولي، من أجل وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.
فيدان: نعمل مع الأصدقاء والمجتمع الدولي من أجل وقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال مؤتمر مشترك مع نظيره النيوزيلندي، في إسطنبول / صورة: AA
26 أبريل 2024

صرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن أنقرة تواصل العمل مع "الأصدقاء والحلفاء الحاليين" ومع المجتمع الدولي، على مختلف الصعد من أجل وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي، عقد الجمعة، في إسطنبول، مع وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز.

وأضاف فيدان أن "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تجاوز حدوده، وبات مواجهة عالمية بين ظالمين ومظلومين".

وأشار إلى وجود "تعاون وثيق بين تركيا وشركائها" فيما يخص تأمين الاعتراف بدولة فلسطين.

وأفاد بأنه سيزور العاصمة السعودية الرياض نهاية الأسبوع الجاري، لإجراء مباحثات مع باقي أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة.

وأكد فيدان أنه يواصل في الوقت نفسه مباحثاته واتصالاته مع دول أخرى أيضاً بشأن الخطوات الممكنة للاعتراف بدولة فلسطين.

وحذّر من أن حرب غزة الحالية "الأكثر وحشية حتى الآن"، لن تكون الأخيرة إذا "لم ننجح في تحريك المجتمع الدولي عبر خطوات سياسية مهمة".

وأفاد بأن إسرائيل لا تكتفي بقتل الفلسطينيين فحسب، بل "تقتل القانون الدولي أيضاً".

العلاقة مع نيوزيلندا

وعلى صعيد آخر، قال فيدان إن تركيا ستواصل العمل والتعاون مع نيوزيلندا.

وأضاف أن مباحثاته مع الوزير النيوزيلندي تركزت على مجالات السياحة والتجارة والاستثمار وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين على هذه الصعد.

كما تخللت مباحثات الجانبين مناقشة قضايا إقليمية ودولية وتقييم التحديات والتهديدات العالمية، بحسب فيدان.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 174 مليون دولار بحلول نهاية العام الفائت 2023، مؤكداً رغبتهم في رفع هذا الرقم.​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us