صرّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن أنقرة تواصل العمل مع "الأصدقاء والحلفاء الحاليين" ومع المجتمع الدولي، على مختلف الصعد من أجل وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي، عقد الجمعة، في إسطنبول، مع وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز.

وأضاف فيدان أن "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تجاوز حدوده، وبات مواجهة عالمية بين ظالمين ومظلومين".

وأشار إلى وجود "تعاون وثيق بين تركيا وشركائها" فيما يخص تأمين الاعتراف بدولة فلسطين.

وأفاد بأنه سيزور العاصمة السعودية الرياض نهاية الأسبوع الجاري، لإجراء مباحثات مع باقي أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة.

وأكد فيدان أنه يواصل في الوقت نفسه مباحثاته واتصالاته مع دول أخرى أيضاً بشأن الخطوات الممكنة للاعتراف بدولة فلسطين.

وحذّر من أن حرب غزة الحالية "الأكثر وحشية حتى الآن"، لن تكون الأخيرة إذا "لم ننجح في تحريك المجتمع الدولي عبر خطوات سياسية مهمة".

وأفاد بأن إسرائيل لا تكتفي بقتل الفلسطينيين فحسب، بل "تقتل القانون الدولي أيضاً".

العلاقة مع نيوزيلندا

وعلى صعيد آخر، قال فيدان إن تركيا ستواصل العمل والتعاون مع نيوزيلندا.

وأضاف أن مباحثاته مع الوزير النيوزيلندي تركزت على مجالات السياحة والتجارة والاستثمار وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين على هذه الصعد.

كما تخللت مباحثات الجانبين مناقشة قضايا إقليمية ودولية وتقييم التحديات والتهديدات العالمية، بحسب فيدان.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 174 مليون دولار بحلول نهاية العام الفائت 2023، مؤكداً رغبتهم في رفع هذا الرقم.​​​​​​