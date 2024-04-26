سياسة
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أنقرة: تصريحات وزير خارجية إسرائيل المسيئة للرئيس أردوغان وضيعة وتافهة
أكّدت وزارة الخارجية التركية في بيان الجمعة، أن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس التي استهدفت الرئيس رجب طيب أردوغان "وضيعة وتافهة"، مضيفة أن الهجوم يعطي مؤشراً على الحالة الذهنية المتراجعة التي وصلت إليها الحكومة الإسرائيلية.
أنقرة: تصريحات وزير خارجية إسرائيل المسيئة للرئيس أردوغان وضيعة وتافهة
وزارة الخارجية التركية تصف تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي التي استهدفت الرئيس أردوغان بـ"التصريحات الوضيعة والتافهة" / صورة: AA
26 أبريل 2024

وصفت وزارة الخارجية التركية الجمعة، تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس التي استهدفت الرئيس رجب طيب أردوغان بـ"التصريحات الوضيعة والتافهة".

وأضافت الوزارة في بيان، أن "استهداف رئيسنا الذي قال الحقائق بوضوح، مؤشر على الحالة الذهنية التي وصلت إليها الحكومة الإسرائيلية".

وكان كاتس هاجم في منشور على منصة إكس، الرئيس أردوغان، مُرفِقاً صورة مسيئة مع المنشور.

وأكّدت الخارجية التركية أن أعضاء الحكومة الإسرائيلية سيُحاسبون يوماً أمام العدالة.

كما شدّدت الوزارة في بيانها، على أن "تركيا ستواصل بشجاعة الصدح بحقيقة الظلم الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".

وفي وقت سابق الجمعة، قال الرئيس أردوغان إنه لا يمكن لأحد أن ينتظر من بلاده الصمت إزاء الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ 203 أيام.

وأشاد أردوغان في كلمةٍ له خلال المؤتمر الخامس لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" بمدينة إسطنبول، بالرابطة، مشيراً إلى أنها أصبحت بأنشطتها ومؤتمراتها صوتاً ونفَساً للقضية الفلسطينية على نطاق عالمي.

وأوضح أنه "في كل زاوية من القدس الشريف آثار وبصمة لأجدادنا الأبطال الذين خدموا المدينة المقدسة طوال 400 عام، ولا يمكن لأحد أن يمحو ذلك".

وشدد على أنه "لا يمكن لأحد أن ينتظر منا الصمت إزاء الإبادة الجماعية بحق إخواننا الفلسطينيين الذين يقاومون وحيدين منذ 203 أيام".

وأفاد بأن إسرائيل تقضي على هوية القدس القديمة تدريجياً وتصعّد المضايقات ضد حرمة المسجد الأقصى أولى القبلتين للمسلمين.

وأكد أن تركيا ستواصل اعتبار أعضاء حركة حماس الذين يدافعون عن أرضهم ضد المحتلين "حركة تحرر وطني".

كما أوضح أردوغان أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي تفرض قيوداً تجارية على إسرائيل تشمل 54 منتجاً.

وانتقد الإدارة الأمريكية لدعمها العسكري والدبلوماسي غير المشروط لإسرائيل بأنها تسهم بذلك في تفاقم المشكلة بغزة لا في حلها.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي خلّفت نحو 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء.

مصدر:TRT عربي
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