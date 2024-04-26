سياسة
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أردوغان: سنقرر انتخاب أمين عام للناتو وفق تفكير استراتيجي عادل
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء هولندا مارك روته عقب لقائهما بإسطنبول، أن بلاده ستقرر انتخاب أمين عام للناتو وفق تفكير استراتيجي عادل.
أردوغان: سنقرر انتخاب أمين عام للناتو وفق تفكير استراتيجي عادل
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته في إسطنبول / صورة: AA
26 أبريل 2024

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن بلاده ستتخذ قرارها بشأن انتخاب أمين عام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في إطار "التفكير الاستراتيجي والعدل".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الجمعة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء هولندا مارك روته، عقب لقائهما بإسطنبول.

وقال أردوغان إنه بحث أيضاً مع روته قمة قادة حلف الناتو المزمع عقدها في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال يوليو/تموز المقبل.

وأكد لرئيس وزراء هولندا أن من أبرز مهام أمين عام الناتو وأكثرها أولوية هو تأمين التضامن والانسجام بين أعضاء الحلف.

وقال أردوغان إن "قرارنا بشأن انتخاب أمين عام الناتو، سيكون دون شك في إطار التفكير الاستراتيجي والعدل".

ونقل لروته، المرشح لتولي منصب أمين عام الناتو، رغبة بلاده في رؤية هذه المزايا فيه، حال توليه هذا المنصب.

من جانبه قال روته، إن تركيا قوة جيوستراتيجية وصاحبة تأثير كبير في المنطقة.

وأضاف: "نلعب تركيا دوراً حاسماً، وتؤدي بذلك فيما تسعى لإيجاد حل في غزة وبالتزامن مع مساعيها إزاء الحرب الرهيبة في أوكرانيا، لهذا أنتم تلعبون دوراً مهماً".

وشدد على أنه من المهم أيضاً إزالة القيود والعراقيل المفروضة من بعض الحلفاء على قطاع الصناعات الدفاعية للدول الأخرى ضمن الحلف نفسه.

وأشار روته إلى أن تركيا حليف مهم لبلاده في الناتو، وأنها ثانية أكبر قوة عسكرية فيه بعد الولايات المتحدة، مؤكداً أن "الجناح الجنوبي للناتو بحاجة إلى تركيا ودورها القيادي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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