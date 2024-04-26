أكد قيادي بإحدى فصائل المقاومة الفلسطينية الجمعة، أن الرد الإسرائيلي على موقف المقاومة من المفاوضات سيصل خلال وقت قصير.

وأضاف القيادي الذي فضّل عدم نشر اسمه، لـTRT عربي أنه يتوقع استئناف المفاوضات مجدداً "قريباً جداً"، مشيراً إلى أن إسرائيل وأمريكا بحاجة ماسة "إلى استئناف مسار المفاوضات".

وتابع: "نريد ضمانات دولية حقيقية لأي اتفاق مع الاحتلال كي تجبره على التزام ما نتفق عليه".

وشدد على أنه لن تستطيع جهة إجبار المقاومة على قبول ما يتعارض مع "ثوابتنا ومصالحنا الوطنية"، نافياً صحة أي أنباء تتحدث عن مسار تفاوضي جديد.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية بهدف التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

ولم تسفر المفاوضات بشكل نهائي عن بلورة اتفاق بسبب رفض إسرائيل مطالب المقاومة بإنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.