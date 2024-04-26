سياسة
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متحدث الخارجية التركية: تأجيل زيارة الرئيس أردوغان للولايات المتحدة
أعلن المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كيتشلي، تأجيل زيارة الرئيس أردوغان للولايات المتحدة، التي كانت مقررة في 9 مايو/آيار المقبل، مؤكداً أن سبب التأجيل يرجع إلى "عدم توافق الجداول الزمنية".
متحدث الخارجية التركية: تأجيل زيارة الرئيس أردوغان للولايات المتحدة
متحدث الخارجية التركية: تأجيل زيارة الرئيس أردوغان للولايات المتحدة / Others
26 أبريل 2024

أكدت وزارة الخارجية التركية الجمعة، تأجيل زيارة الرئيس أردوغان للولايات المتحدة، التي كانت مقررة في 9 مايو/أيار المقبل.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كيتشلي، في منشور على منصة إكس، بأنه "تقرر تأجيل زيارة الرئيس أردوغان للولايات المتحدة، التي كانت مقررة في 9 مايو/أيار المقبل، إلى تاريخ مناسب للطرفين".

وأرجع كيتشلي إرجاء الزيارة، إلى "عدم توافق الجداول الزمنية"، مشيراً إلى أن الحوار سيتواصل على مستويات عالية بين تركيا والولايات المتحدة.

وكان هذا أول اجتماع سيستضيفه البيت الأبيض بين الرئيسين اللذين التقيا آخر مرة على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ليتوانيا في يوليو/تموز الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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