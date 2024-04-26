سياسة
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جليك: شبكة المذابح الإسرائيلية تواصل إساءاتها وهجماتها على الرئيس أردوغان
قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم عمر جليك ردّاً على منشور لوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على "إكس" أساء فيه الأخير للرئيس أردوغان، إن "تلك التصريحات الوضيعة التي يدلي بها أعضاء حكومة المذبحة، لا قيمة لها وبحكم العدم".
جليك: شبكة المذابح الإسرائيلية تواصل إساءاتها وهجماتها على الرئيس أردوغان
جليك: شبكة المذابح الإسرائيلية تواصل إساءاتها وهجماتها على الرئيس أردوغان / صورة: AA
26 أبريل 2024

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم عمر جليك الجمعة، إن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس "يواصل تصريحاته الوضيعة التي تستهدف الرئيس أردوغان".

وأكّد جليك في منشور لجليك على منصة "إكس" ردّاً على منشور لكاتس أساء فيه للرئيس أردوغان، أن "تلك التصريحات الوضيعة التي يدلي بها أعضاء حكومة المذبحة، لا قيمة لها وبحكم العدم".

وتابع: "تصريحنا بأن حكومة نتنياهو تنفّذ إبادة جماعية (في غزة)، تزعج بالتأكيد شبكة المذابح (الحكومة الإسرائيلية)".

وأضاف متحدث "العدالة والتنمية" أن الرئيس أردوغان هو "صوت الضمير الإنساني والعالمي أمام شبكة المذابح (الإسرائيلية)".

وفي وقت سابق الجمعة، قال الرئيس أردوغان إنه لا يمكن لأحد أن ينتظر من بلاده الصمت إزاء الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ 203 أيام.

وأشاد أردوغان في كلمةٍ له خلال المؤتمر الخامس لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" بمدينة إسطنبول، بالرابطة، مشيراً إلى أنها أصبحت بأنشطتها ومؤتمراتها صوتاً ونفَساً للقضية الفلسطينية على نطاق عالمي.

وأوضح أنه "في كل زاوية من القدس الشريف آثار وبصمة لأجدادنا الأبطال الذين خدموا المدينة المقدسة طوال 400 عام، ولا يمكن لأحد أن يمحو ذلك".

وشدد على أنه "لا يمكن لأحد أن ينتظر منا الصمت إزاء الإبادة الجماعية بحق إخواننا الفلسطينيين الذين يقاومون وحيدين منذ 203 أيام".

وأفاد بأن إسرائيل تقضي على هوية القدس القديمة تدريجياً وتصعّد المضايقات ضد حرمة المسجد الأقصى أولى القبلتين للمسلمين.

وأكد أن تركيا ستواصل اعتبار أعضاء حركة حماس الذين يدافعون عن أرضهم ضد المحتلين "حركة تحرر وطني".

كما أوضح أردوغان أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي تفرض قيوداً تجارية على إسرائيل تشمل 54 منتجاً.

وانتقد الإدارة الأمريكية لدعمها العسكري والدبلوماسي غير المشروط لإسرائيل بأنها تسهم بذلك في تفاقم المشكلة بغزة لا في حلها.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي خلّفت نحو 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء.

مصدر:TRT عربي
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