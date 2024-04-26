سياسة
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جماعة الحوثي تعلن إسقاط مسيّرة أمريكية واستهداف سفينة نفط بريطانية
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، ليلة الجمعة\السبت، إسقاط طائرة مسيّرة أمريكية من نوع (MQ9) في أجواء محافظة صعدة شمالي اليمن. كما أعلن المتحدث العسكري للجماعة عن استهداف سفينة نفط بريطانية في البحر الأحمر "بصواريخ بحرية مناسبة"، وإصابتها بشكل مباشر.
جماعة الحوثي تعلن إسقاط مسيّرة أمريكية واستهداف سفينة نفط بريطانية
سفينة حربية بريطانية تحاول التصدي لصواريخ ومسيرات حوثية في البحر الأحمر / صورة: Reuters
26 أبريل 2024

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، ليلة الجمعة\السبت، إسقاط طائرة مسيّرة أمريكية من نوع (MQ9) في أجواء محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقال المتحدث العسكري للجماعة يحي سريع في بيان مصور "قواتنا أسقطت، بصاروخ مناسب، طائرة مسيرة أمريكية من نوع (MQ9) في أجواء محافظة صعدةَ أثناء قيامها بتنفيذ مهامَ عدائية”.

كما أعلن المتحدث العسكري للجماعة عن استهداف سفينة نفط بريطانية تحمل اسم (ANDROMEDA STAR) في البحر الأحمر "بصواريخ بحرية مناسبة"، وإصابتها بشكل مباشر.

وأكد سريع أن الجماعة ستواصل تنفيذ عمليات عسكرية "حتى رفع الحصار ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني في غزة".

من جانبها، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، مساء الجمعة، إصابة سفينة بأضرار إثر هجوم بصاروخين قبالة سواحل مدينة المخا جنوب غربي اليمن.

وأفادت الهيئة، في بيان عبر منصة "إكس"، بأنه جرى إبلاغها "عن تعرض سفينة لهجومين في البحر الأحمر على بعد 14 ميلاً بحريًا جنوب غرب مدينة المخا".

وأوضحت أن "الهجوم الأول (الذي لم تذكر طبيعته) وقع على مقربة من السفينة وشعر به طاقمها".

وتابعت أ ن "الهجوم الثاني على السفينة يُعتقد أنه نُفذ بصاروخين ما أدى إلى إلحاق أضرار بها"، دون ذكر حجم الأضرار أو الجهة التي تتبع لها السفينة.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه عدواناً وحرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات، مؤكدة العزم على مواصلة عملياتها حتى إنهاء الحرب على القطاع.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلانها أنها باتت تعتبر جميع السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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