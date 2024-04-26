أعلن رئيس بلدية مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة علاء العطار، الجمعة، تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي 70 في المئة من آبار المياه المغذية للفلسطينيين من سكان المدينة.

وقال العطار ، إن "بلدية بيت لاهيا تعرضت منذ بداية الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة لدمار كبير في البنية التحتية والسكنية".

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "دمر 70 في المئة من آبار المياه المغذية للفلسطينيين من سكان المدينة، و50 في المئة من مضخات الصرف الصحي، ما تسبب بأزمة إنسانية خلال الحرب على القطاع".

وأشار العطار، إلى تدمير إسرائيل مقر البلدية الرئيس والمباني الفرعية والأسواق التجارية، وما يزيد على 80 كيلومترا من شبكات المياه والصرف الصحي وشبكات مياه الأمطار في المدينة.

وتعرضت الشوارع وشبكة الطرقات الرئيسية لتدمير كبير خلال الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالإضافة إلى تدمير 95 بالمئة من آليات النظافة والآليات الثقيلة، وفق العطار.

وأكد رئيس البلدية أن الاحتلال تعمد تدمير كل مقومات الحياة في مدينة بيت لاهيا، تماماً كما فعلت في باقي المدن الفلسطينية بقطاع غزة.

وتابع أن "الجيش الإسرائيلي دمر قطاع الزراعة والأمن الغذائي، حيث قضى على جميع المحاصيل الزراعية في المدينة التي تُعتبر السلة الغذائية الأولى في قطاع غزة".

وأشار إلى "تعمد" إسرائيل تدمير قطاع الصناعات والحرف الكبيرة، بالإضافة إلى معظم القطاعات الأخرى مثل الثروة الزراعية والثروة السمكية.

وبين العطار أن بلديته تواجه هذا الدمار باستمرارها في تقديم الخدمات بالحد الأدنى رغم قلة الإمكانيات.

وزاد: "هناك تراكم كميات كبيرة جدا من النفايات الصلبة في الطرقات والشوارع، فضلا عن سيول الصرف الصحي، وانتشار الأمراض الجلدية والتنفسية والنقص الحاد في المياه بسبب نقص الوقود وعدم إدخال أي كميات لصالح بلدية بيت لاهيا حتى هذه اللحظة".

وأطلق رئيس البلدية نداء استغاثة عاجلًا للمؤسسات والمنظمات الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وسلطة المياه الفلسطينية لإدخال الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه ومضخات الصرف الصحي، وتشغيل ما تبقى من آليات النفايات.

وطالب "بإدخال المواد اللازمة لمكاف حة حشرة البعوض التي انتشرت بشكل كبير جدًا مع بداية فصل الصيف"، مشيرًا إلى حاجة البلدية الملحة لإدخال قطع غيار للآليات والمولدات الكهربائية اللازمة لتشغيل آبار المياه.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحيا ة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".