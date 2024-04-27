سياسة
2 دقيقة قراءة
جهاز الدفاع المدني بغزة يوجه دعوة لغوتيريش للتحقيق بمجزرة مجمع "ناصر" الطبي
أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، الجمعة، توجيه دعوة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في المجازر الجماعية بالقطاع، لاسيما ما جرى في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس.
جهاز الدفاع المدني بغزة يوجه دعوة لغوتيريش للتحقيق بمجزرة مجمع "ناصر" الطبي
جهاز الدفاع المدني بغزة يوجه دعوة لغوتيريش للتحقيق بمجزرة مجمع "ناصر" الطبي / صورة: Reuters
27 أبريل 2024

أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، الجمعة، توجيه دعوة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في المجازر الجماعية بالقطاع، لاسيما ما جرى في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس.

وقال متحدث الجهاز محمود بصل: "جرى توجيه دعوة للأمين العام للأمم المتحدة لفتح تحقيق مستقل في تفاصيل في المجازر الإسرائيلية الجماعية بقطاع غزة، لا سيما ما جرى في مجمع ناصر الطبي بخان يونس".

وأشار إلى أن "طواقم الإنقاذ تمكنت حتى اللحظة من انتشال 392 جثمانا لفلسطينيين من المقابر الجماعية المكتشفة في مجمع ناصر الطبي تم التعرف على 165 شهيدًا منهم بصعوبة من قبل ذويهم وعوائلهم، فيما تم انتشال 110 جثامين أخرى لشهداء خارج أسوار المجمع وفي محيطه غرب خان يونس".

ولفت بصل إلى "وجود أكثر من 500 بلاغ من المواطنين عن فقدان أبنائهم في منطقة خان يونس فقط، وذلك بعد الاجتياح البري الإسرائيلي للمنطقة والانسحاب منها".

وخلّفَ العدوان والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أكثر من 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us