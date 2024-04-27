أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، الجمعة، توجيه دعوة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في المجازر الجماعية بالقطاع، لاسيما ما جرى في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس.

وقال متحدث الجهاز محمود بصل: "جرى توجيه دعوة للأمين العام للأمم المتحدة لفتح تحقيق مستقل في تفاصيل في المجازر الإسرائيلية الجماعية بقطاع غزة، لا سيما ما جرى في مجمع ناصر الطبي بخان يونس".

وأشار إلى أن "طواقم الإنقاذ تمكنت حتى اللحظة من انتشال 392 جثمانا لفلسطينيين من المقابر الجماعية المكتشفة في مجمع ناصر الطبي تم التعرف على 165 شهيدًا منهم بصعوبة من قبل ذويهم وعوائلهم، فيما تم انتشال 110 جثامين أخرى لشهداء خارج أسوار المجمع وفي محيطه غرب خان يونس".

ولفت بصل إلى "وجود أكثر من 500 بلاغ من المواطنين عن فقدان أبنائهم في منطقة خان يونس فقط، وذلك بعد الاجتياح البري الإسرائيلي للمنطقة والانسحاب منها".

وخلّفَ العدوان والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أكثر من 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة".