سياسة
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جامعة كولومبيا الأمريكية بموقف صعب بعد اعتقال طلاب مناهضين لحرب غزة
تواجه رئاسة جامعة كولومبيا الأمريكية، ضغوطاً جديدة عقب اعتقال عشرات المحتجين المناهضين لحرب غزة الأسبوع الماضي بعد أن استدعت الجامعة الشرطة لفض المتظاهرين الذين أنشأوا مخيماً في حرمها، ما أثار انتقادات من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمراقبين.
جامعة كولومبيا الأمريكية بموقف صعب بعد اعتقال طلاب مناهضين لحرب غزة
تواصل اعتصام طلبة جامعة كولومبيا الأمريكية الداعم لغزة / صورة: AA
27 أبريل 2024

واجهت رئيسة جامعة كولومبيا الأمريكية ضغوطاً جديدة اليوم الجمعة مع انعقاد لجنة الإشراف بالجامعة لمناقشة محاولتها قمع احتجاجات هزت الجامعة قبل أسبوعين وانتشرت في أنحاء البلاد وخارجها.

وانتقد عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمراقبين نعمت مينوش شفيق بسبب استدعائها شرطة نيويورك إلى الحرم الجامعي في 18 أبريل/نيسان لإنهاء اعتصام بالخيام أقامه متظاهرون اعتراضاً على الحرب الإسرائيلية على حركة حماس في غزة.

وألقت الشرطة القبض على أكثر من 100 شخص في ذلك اليوم وأزالت الخيام من الحديقة الرئيسية لحرم الجامعة في مانهاتن، لكن المتظاهرين عادوا بسرعة وأقاموا الخيام مجدداً.

ومنذ ذلك الحين، اعتقلت السلطات مئات المتظاهرين في جامعات أمريكية عديدة حيث أقام الطلاب اعتصامات بالخيام على غرار تلك الموجودة في جامعة كولومبيا، مطالبين الجامعات بالتوقف عن الاستثمار في شركات مرتبطة بجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وسيعقد المجلس الأعلى في جامعة كولومبيا جلسة استماع في وقت لاحق اليوم للتصويت على قرار بخصوص تصرفات رئيسة الجامعة، وهو ما يمكن أن يتراوح بين التعبير عن الاستياء إلى حد التوبيخ الصريح.

ودافع البيت الأبيض عن حرية التعبير في الجامعات، لكن الرئيس جو بايدن ندد "بالاحتجاجات المعادية للسامية" هذا الأسبوع وشدد على أن الجامعات يجب أن تكون آمنة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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