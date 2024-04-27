صعّدت السلطات الألمانية انتهاكاتها وضغوطاتها ضد الناشطين المناصرين للقضية الفلسطينية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ففي العاصمة برلين، تدخلت الشرطة بقسوة ضد متظاهرين في عديد من الاحتجاجات الرافضة للحرب على غزة، واعتقلت عديداً منهم، .وكان آخرها مظاهرات أمس الجمعة.

كما لم يُسمح لأطفال الفلسطينيين بالذهاب إلى المدرسة مع ملصقات تضم صوراً للوشاح الفلسطيني أو الأعلام الفلسطينية.

وألغت السلطات الألمانية أيضاً "مؤتمر فلسطين" الذي كان من المفترض أن ينعقد في برلين ابتداءً من 12 أبريل/نيسان.

واستبقت الخطوة بإصدار قرار منع من دخول البلاد بحق الطبيب البريطاني من أصل فلسطيني غسان أبو ستة، ووزير المالية اليوناني الأسبق يانيس فاروفاكيس، اللذين دُعيا إلى المؤتمر متحدثَين.

يهود متهمون بـ"معاداة السامية"

وفرضت الشرطة قيوداً وتضييقات عدة على الناشطين المعتصمين في خيام بحديقة مقابلة للجمعية الاتحادية في برلين.

وينظم هؤلاء الناشطون الاعتصام لفضح "حرب الإبادة" الإسرائيلية في غزة، والتنديد بتزويد ألمانيا إسرائيل بالسلاح، عبر تعليق لافتات تحمل عبارات من قبيل: "إبادة جماعية - ألمانيا تشارك مرة أخرى"، و"قفوا توريد الأسلحة".

وقال ناشط يهودي مشارك بهذا الاعتصام، إن الشرطة الألمانية تمارس عديداً من الأساليب القمعية ضد المشاركين في الاعتصام، كما تحظر على المحتجين التحدث باللغتين العبرية والعربية.

وأشار الناشط اليهودي أيضاً إلى أن "تهمة معاداة السامية باتت تلاحق اليهود في ألمانيا طالما وجهوا انتقادات لإسرائيل".

وقال: "تهمة معاداة السامية هراء مطلق، صحيح أن معاداة السامية تمثل مشكلة حقيقية في ألمانيا وفي كثير من أنحاء العالم، لكن يجري الآن توظيفها لصالح أغراض سياسية".

الديمقراطية والحرية كذبة

بدورها تحدثت ياسمين آجار، التي تشارك في الاعتصام كذلك، عن انتهاكات عدة تعرضت لها وناشطون آخرون بسبب موقفهم الرافض للحرب على غزة.

وقالت ياسمين إنها تعرضت للاعتقال من الشرطة التي استخدمت العنف ضدها وفتشت منزلها، قبل الإفراج عنها لاحقاً.

ولفتت ياسمين إلى أن الشرطة داهمت وفتشت كذلك منزل أحد أصدقائها ومنازل ناشطين آخرين، بسبب منشورات لهم على وسائل التواصل الاجتماعي مؤيدة لفلسطين.

واستنكرت ياسمين الضغوط التي يتعرض لها الناشطون الداعمون لفلسطين من الشرطة.

وتابعت: "أعتقد أن ألمانيا كانت لديها دائما مشكلة ضد فلسطين وضد الأجانب، وكنا نعرف ذلك دائماً، وبطبيعة الحال بدأ الجميع في رؤية ذلك على أرض الواقع".

وللتدليل على صحة ما تقول، قالت ياسمين إنها وناشطين غيرها قدموا مساعدات كبيرة للاجئين الأوكرانيين الذين فروا إلى ألمانيا بعد الحرب الروسية على بلدهم، ولاقى ذلك إشادة من السياسيين الألمان.

وأضافت مستدركة أن "الموقف تغير عندما باتت الاحتجاجات تخرج دعماً لدولة مسلمة، وخاصة فلسطين".

وخلصت ياسمين إلى أنه "لا شيء اسمه حرية في الدول الغربية، التي تستخدم هذا المصطلح فقط للتباهي".

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي خلفت نحو 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".